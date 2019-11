Una bizzarra formazione di nuvole fa urlare all’alieno in Florida – VIDEO

Una strana formazione di nuvole apparsa nel cielo sopra la Florida ha mandato in tilt i cospirazionisti che pensano a tutto, compreso ad un piano alieno.

Cos’è? Un uccello, un aereo, superman? No è un alieno. L’inizio dello storico cartone sull’uomo d’acciaio ben si adatta alla moderna tendenza ad identificare tutto ciò che appare insolito nei cieli con un’astronave o un’operazione di origine aliena. L’ultimo caso (non l’unico e non insolito) di presunto avvistamento alieno si è verificato lo scorso 28 ottobre in Florida, quando un cittadino americano ha filmato una strana formazione di nuvole chiedendosi cosa potesse aver creato quelle scie.

Non è passato molto tempo prima che un youtuber appassionato di teorie bizzarre e cospirazioniste decidesse di condividere quel video sul proprio canale e cominciare a chiedere opinioni ai suoi fedeli seguaci sul tubo. Lo youtuber in questione è Mavi 777, che commenta in questo modo quello che vede nel video: “Probabilmente non lo sto guardando con la dovuta attenzione – spiega- ma non riesco proprio a capire di cosa si tratta”. Incapace di trovare una soluzione, quello che sta vedendo è diverso da ogni avvistamento (o presunto tale) di ufo, chiede aiuto ai follower: “Inizialmente ero convinto si trattasse della rimanenza di una scia rilasciata da un aereo skywriter, ma mi lascia perplesso. Amerei conoscere le vostre opinioni”.

Nuvole bizzare in Florida, si tratta dell’opera di un alieno?

Com’è possibile vedere dalle immagini il cielo è tendenzialmente terso, ma in uno spicchio di esso vi si trova una formazione nuvolosa che sembra disegnare una scala verso il paradiso. Il proprietario del canale si chiede quale velivolo possa aver creato una serie di scie così geometricamente regolari. In suo soccorso arrivano gli immancabili commentatori. Uno di essi posta una semplice emoticon di un alieno. Un altro scrive: “Gli anelli nelle nuvole fanno uscire di testa” o ancora qualcuno ipotizza che la Nasa stia progettando qualcosa di grosso. Come al solito la fantasia corre a briglie sciolte, d’altronde il cielo è sempre stata fonte d’ispirazione per l’uomo.