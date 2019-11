La presunta amante di Francesco Sarcina: “Mi ha fatto intendere che non era sposato”

Attraverso le pagine del settimanale “Nuovo”, Barbara Cocca parla della sua presunta relazione con il cantante Francesco Sarcina.

In seguito all’ospitata di Clizia Incorvaia a “Domenica Live” ed ai messaggi hot rivelati da “Dagospia” (ve ne abbiamo parlato qui), spunta una donna che sostiene di essere stata una delle amanti di Francesco Sarcina, leader de “Le Vibrazioni”. Si tratta di Barbara Cocca, modella che ha rilasciato un’intervista al settimanale “Nuovo” per parlare della relazione con l’artista, vissuta mentre lui era sposato con la Incorvaia. Barbara ha innanzitutto raccontato come ha conosciuto Francesco:

“Mi ha contattata lui sui social network intorno a febbraio dell’anno scorso. Ci siamo incontrati in piazza Trilussa, c’erano anche il suo batterista e il suo manager. Appena mi ha visto mi ha detto che gli sembrava di conoscermi da una vita. In effetti ho avuto la stessa sensazione anche io e non lo nego. Siamo andati a bere un drink e lui era molto gentile con me. Mi accarezzava il braccio, diceva che sentiva di volermi bene e si è aperto subito. Poi ci siamo baciati. Mi ha fatto intendere che non era sposato, che aveva solo ex. Sembrava preso e siamo andati a letto insieme”.

Barbara Cocca: “Francesco Sarcina mi ha ferita”

Il rapporto con Francesco, però, si è incrinato e Barbara ha contattato Clizia:

“Mi sono sentita davvero ferita da lui. Dopo l’intervista della Incorvaia in tv le ho scritto un messaggio sui social, lei ha voluto il mio numero e ci siamo parlate”.

Attendiamo una controreplica da parte di Sarcina.

Maria Rita Gagliardi