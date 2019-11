Nuova frontiera per gli incontri tra single: gli speed naked dating

A Londra si sperimenta un nuovo modo per far nascere l’amore tra due single in cerca di partner: degli incontri in cui si rimane subito nudi.

Tra gli eventi maggiormente stressanti della vita ci sono i primi incontri con un(a) nuovo(a) possibile compagno(a). Negli incontri tradizionali, quando avete invitato a cena o in locale qualcuno che vi piace, c’è sempre un enorme carico di aspettative e di paure. Questo perché ci si mette in gioco e si cerca di fare colpo su una persona di cui non conoscete praticamente nulla se non il fatto che vi ha attratto fisicamente. Lo stesso capita (anzi le paure e i dubbi si moltiplicano) qualora l’incontro sia stato organizzato tramite social o tramite un’app (o sito) di incontri.

Chiaramente queste sensazioni mutano di soggetto in soggetto e dalle aspettative legate all’incontro. Possibile, infatti, che vogliate solo conoscere una persona che ha stuzzicato la vostra fantasia e verso la quale non avete un trasporto emotivo. Ci sono poi gli incontri al buio, occasioni in cui non sapete a chi andate incontro e dalle quali probabilmente non vi aspettate proprio nulla. In questi casi è difficile comprendere se vi è compatibilità con la persona che avete di fronte, ma in Inghilterra hanno trovato un espediente che potrebbe aiutare, a patto che non abbiate remore a mostrarvi.

Gli speed naked dating per single

A Londra l’agenzia Funzine ha ideato gli speed naked dating. Si tratta di incontri tra uomini e donne single che decidono se approfondire la conoscenza con un nuovo partner dopo averlo visto nudo. Chiaramente i volontari a questo esperimento giungono in una location prestabilita, entrano in una dressing room e si tolgono i vestiti. A quel punto viene data loro la possibilità di mettere della lingerie o meno sotto ad una vestaglia. Compiuta la scelta, tutti partecipanti si mettono di fronte ai partecipanti di sesso opposto, lasciano cadere la vestaglia e si siedono a parlare tra loro.

Conclusa la presentazione tutti quanti si rivestono e lasciano la location. Il giorno dopo gli arriverà un mail con i risultati ottenuti (le preferenze dei partecipanti dell’altro sesso) e potranno contattare uno dei partecipanti per decidere se approfondire o meno la conoscenza. L’idea si basa sul fatto che l’attrazione fisica è la principale molla che spinge gli esseri umani a fidanzarsi: “L’attrazione e la selezione di un possibile compagno è una tappa fondamentale per tutte le specie, anche per gli esseri umani. Così come l’attrazione naturale che permette un range di potenziali appuntamenti a uomini e donne, completamente nudi, in nostri speed naked date fanno lo stesso”, ha spiegato uno degli ideatori.