Oroscopo Paolo Fox di oggi 4 novembre 2019: il Toro potrebbe fare una scelta di lavoro importante

Lunedì 4 novembre 2019. Anche oggi ci ritroviamo qui con “Latte e Stelle”, la rubrica dell’oroscopo di Paolo Fox quotidianamente in onda in esclusiva su LatteMiele e ormai anche nostro appuntamento fisso del giorno. A questo link potrete leggere la classifica settimanale dell’oroscopo di Paolo Fox, pubblicata con il settimanale Di Più lo scorso sabato.

Latte e Stelle per Ariete, Toro, Gemelli e Cancro

Ariete. L’Ariete ha bisogno di recuperare terreno, energia, perché- bisogna dirlo sinceramente- non è che ottobre sia stato un mese facilissimo. Tanto che nell’ambito del lavoro, delle relazioni interpersonali, molti sono scontenti e stanno cercando di abbandonare percorsi che non valgono. Ora, se tu lavori per soldi è un conto, ma se lavori per soddisfazione avrai notato che queste soddisfazioni non è che siano state tantissime di recente, quindi è normale che tu abbia voglia di recuperare un po’ di serenità interiore. Può aiutarti l’amore? Assolutamente sì. Chiaro che l’Ariete cerca sempre relazioni toste impossibili, per ora non diciamo che per forza sei costretto a vivere delle tensioni. Certo è che se c’è un po’ di smalto, ecco, nel rapporto, se c’è la rincorsa, il raggiungimento di un’emozione, per te è più facile vivere e ora Venere è dalla tua quindi vivere un amore sarà più intrigante;

Toro. Per il segno del Toro c’è grande stanchezza, non come quella che c’è stata alla fine di ottobre. Certo è che adesso vorresti goderti un po’ di vita serena e questo potrebbe essere un problema per chi è a caccia della linea perfetta perché ci sono delle persone nate sotto questo segno zodiacale che potrebbero avere avuto dei problemi ultimamente proprio perché si sono rilassate. C’è da dire che questo è un cielo importante per tutti quelli che vogliono fare una scelta di lavoro;

Gemelli. Il segno dei Gemelli è forte, non in amore ma nel lavoro. Avrai voglia di parlare con persone lontane. Ecco il tema del lontano, del viaggio, che è importante. Affari in altre città. Giove opposto ancora per poche settimane, segno evidente che alcuni problemi stanno per chiudersi e presto avrai una bella condizione positiva.

Cancro. Tutte le situazioni precarie nate negli ultimi tempi potrebbero chiudersi entro i primi mesi del prossimo anno perché il segno del Cancro viaggia sempre con troppi dubbi e questo, tutto sommato, è normale. Il segno del Cancro è il segno delle emozioni. Figuriamoci quando deve parlare di lavoro! Anche se tu vuoi fare il duro, dentro di te si legge che sei piuttosto morbido. A volte addirittura, cerchi di essere più duro di quello che sei nelle relazioni con gli altri proprio per non far capire questa tua volubilità. È importante non attivare inutili polemiche.

Latte e Stelle per Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione

Leone. Il Leone deve cercare, entro la fine del mese, di decidere cosa fare nel lavoro, anche se molte scelte saranno obbligate. Evidentemente, quello che stai facendo non va bene p o c’è la necessità di iniziare a fare qualcosa di nuovo. Entro la fine di dicembre bisogna anche fare una scelta d’amore, solo che questa Venere mi piace. A me porta energia, guardando il tuo cielo. È un’energia che riguarda te ma che tu puoi distribuire a tutte le persone che hai attorno. Recupero emotivo, se lo desideri;

Vergine. Vergine interessata da grandi pianeti, in vista di un dicembre anche importante. Adesso ci liberiamo- questo è l’ultimo mese- di Giove contro e quindi si potrà ripartire. Sotto torchio però le persone che hanno avuto una crisi nel passato, in amore, o che stanno troppo lontane dal partner perché per questo motivo (la lontananza) magari recrimina e discute. Per esempio, tra Vergine e Pesci, tra Vergine e Gemelli c’è qualcosa da chiarire o una distanza da colmare;

Bilancia. La Bilancia apre una settimana importante. Oggi Luna in ottimo aspetto. Bilancia con Giove e Venere favorevoli. Do soliti, nei primi anni della vita la Bilancia è tollerante, poi dopo non lo è più e adesso comunque- qualsiasi età tu abbia- sembri alla ricerca di una giustizia che qualcuno ti ha tolto. È come se fossi stato vittima di un problema, se qualcuno ti avesse tolto speranze. Devi ripartire;

Scorpione. Lo Scorpione è un po’ pensieroso lunedì e martedì, per poi abbiamo una marcia in più. Se puoi riallacciare rapporti di lavoro, interpersonali, che avevi rotto durante l’estate, meglio. D’altronde, quante volte tu fai una sparata, ti arrabbi, poi torni a casa e pensi di avere esagerato. Il tuo orgoglio non ti permette di tornare indietro, tornare sui tuoi passi, si però si può abilmente, strategicamente, riavvicinare qualcuno che si era allontanato. È quello che desideri fare , almeno;

Latte e Stelle per Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

Sagittario. Il Sagittario con Venere e Giove nel segno, può anche vivere un colpetto di fortuna entro la fine del mese. Gli imprenditori, quelli che si sono lanciati in una nuova attività, non hanno sbagliato. Certo, ci vuole sempre lungimiranza, acume, capacità. Non è che se io ho buone stelle e mi butto giù da un ponte non mi faccio male: attenzione. Quindi, no ai rischi, sì per alle imposizioni positive, ai progetti che se ben protetti possono portare lontano. Weekend anche molto interessante per lavorare anche in termini sentimentali. Ne parlerò molto presto, visto che siamo appena agli inizi della settimana;

Capricorno. Il Capricorno ha fatto una scelta importante nell’attività. Ricordo che queste sono settimane caotiche, preludio anche di una crescita positiva per un segno che ha bisogno di tempo per carburare. Tu sei diesel: va bene, d’accordo, non avrai questo grande sprint all’inizio ma quando gli altri si fermano tu ancora cammini. Sei come un trattore. Sei meno veloce ma vai più lontano, soprattutto sei capace di buttare all’aria tutto quello che non va bene. Arare la tua vita, seminare nuovi progetti: questo è molto importante ed è proprio questo che stai facendo da agosto. Se frequenti Ariete, Cancro e Bilancia, oggi hai una buona condizione di riferimento. Confronti;

Acquario. Periodo stancante per l’Acquario però, rispetto alla fine di ottobre, fi grande recupero. Che ci siano delle novità è utile saperlo. Ma questo Urano dissonante parla anche di cose che non sopporti. Posso immaginare tutti gli Acquario che hanno un contratto che non si riesce a chiudere, o a distruggere. Qualsiasi vincolo, in questo periodo, può infastidire un Acquario che avrebbe bisogno di opportunità nuove, non di riciclare il vecchio. Tra l’altro, l’Acquario è il segno del nuovo: figuriamoci come può stare se si affida solo alla tradizione. In amore recupero dopo un ottobre così così;

Pesci. Il segno dei Pesci può vivere un’emozione importante ma non bisogna tornare indietro nel tempo. Dimenticare un amore è difficile, ma se alcune storie hanno lasciato una traccia negativa, bisogna evitare di ripercorrerla. A volte per pigrizia- e consentitemi di dire che il segno dei Pesci a volte ha dei momenti di forte pigrizia- anziché ricominciare a sperare in un amore preferisce iniziare a pensare a una situazione pregressa, cioè torno suoi miei passi , ripesco quella persona che ho già conosciuto così non mi devo sforzare di conoscerne un’altra. Insomma, secondo me non è un buon discorso. Certo che il lavoro vale molto, e varrà ancora di più da dicembre con impegni, progetti e vittorie dietro l’angolo.

