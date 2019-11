Spal-Sampdoria, dove vedere la partita in diretta TV e in streaming?

L’undicesima giornata di Serie A si chiude con il ‘Monday Night’ fra Spal e Sampdoria. Il match è in programma stasera alle ore 20.45 e sarà visibile sui canali Sky.

Spal-Sampdoria è il match che chiuderà questa sera il programma dell’undicesima giornata di Serie A. Il fischio d’inizio del match è previsto alle 20.45. La Spal ha perso di misura a San Siro contro il Milan nel turno infrasettimanale, mentre la Sampdoria di Ranieri ha pareggiato in extremis in casa contro il Lecce.

Semplici proporrà il tandem offensivo composto da Floccari e Petagna. In difesa è vivo il ballottaggio fra Igor e Cionek; Strefezza e Reca occuperanno le fasce. In casa Sampdoria, Ranieri è alle prese con il dubbio legato alle condizioni fisiche di Quagliarella: nel caso l’attaccante non dovesse farcela, sarà Bonazzoli a far coppia con Gabbiadini in avanti. Ballottaggio Ramirez-Rigoni dietro le punte; in difesa Murillo riprende posto al centro insieme a Colley.

Probabili formazioni:

Spal (3-5-2): Berisha; Tomovic, Vicari, Igor; Strefezza, Murgia, Missiroli, Kurtic, Reca; Floccari, Petagna.

Sampdoria (4-3-1-2): Audero; Depaoli, Murillo, Colley, Murru; Bertolacci, Ekdal, Jankto; Ramirez; Gabbiadini, Quagliarella.

Spal-Sampdoria chiude il programma dell’undicesima giornata di Serie A: ecco dove poter vedere l’incontro in TV e in streaming

Spal-Sampdoria è un’esclusiva di Sky Sport. Sarà possibile vedere il match in diretta a partire dalle 20.45 di stasera sui canali Sky Sport Serie A (canale 202) e su Sky Sport 251. Su Sky Go, inoltre, sarà disponibile il Live-Streaming che permette di vedere i programmi Sky su pc e dispositivi mobili.

A Ferrara i precedenti fra le due squadre in Serie A sono 17: 7 le vittorie della Spal, 4 quelle della Sampdoria e 6 i pareggi complessivi. Lo scorso anno la Sampdoria si impose per 1-2 con la doppietta di Quagliarella, mentre a nulla servì il gol della bandiera di Kurtic per i padroni di casa.