Stasera in TV | Cosa c’è in tv oggi, lunedì 4 novembre 2019

La programmazione, in prima e seconda serata, di lunedì 4 novembre 2019.

Cosa c’è stasera in tv? Ecco, per voi, la programmazione, in prima e seconda serata, di oggi, lunedì 4 novembre 2019. Iniziamo da Rai 1 che propone, in replica, un episodio de “Il Commissario Montalbano”. A seguire, una nuova puntata di “Frontiere”.

Su Rai 2 va in onda una nuova puntata dello show “Stasera tutto è possibile”. In seconda serata, l’approfondimento politico di “Povera Patria”.

Su Rai 3 tornano le inchieste di “Report”, seguite dal programma, condotto da Salvo Sottile, “Prima dell’alba”.

Passiamo alle reti Mediaset, iniziando da Rete 4 che propone il programma di approfondimento politico “Quarta repubblica”. Subito dopo, una nuova puntata di “Confessione reporter”.

Su Canale 5 va in onda una nuova puntata di “Live Non è La D’Urso”, seguita da “X Style”, programma di approfondimento sulla moda.

Su Italia 1 va in onda il film “Pacific Rim-La rivolta”: lo scontro tra i robot Jaeger e i mostri Kaiju raggiunge il suo apice. A seguire, il film “Ex Machina”.

Su La 7 va in onda la quindicesima stagione di “Grey’s Anatomy”, seguita dalla serie tv “Perception”.

Per quanto riguarda gli altri canali del digitale terrestre, su TV8 segnaliamo il film “I magnifici sette”: il magnate Bartholomew Bogue esercita il suo fatale controllo sulla cittadina di Rose Creek. Gli abitanti, oppressi da soprusi e vessazioni, trovano un insperato aiuto in sette fuorilegge, giocatori d’azzardo e mercenari, chiamati a proteggerli: Sam Chisolm, Josh Faraday, Goodnight Robicheaux, Jack Horne, Billy Rocks, Vazquez e Red Harvest. Mentre preparano la cittadina alla violenta resa dei conti che sta per arrivare, i sette mercenari si ritroveranno a lottare per qualcosa che va ben oltre il semplice denaro.

