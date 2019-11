Anticipazioni Il Collegio 4, terza puntata: nuovi ingressi e uno studente a rischio espulsione

Le anticipazioni della terza puntata de “Il Collegio 4”.

Questa sera, in prima serata su Raidue, andrà in onda la terza puntata de “Il Collegio 4”, il reality show che catapulta un gruppo di adolescenti, che dovranno conseguire la licenza media, in un collegio del 1982. Il tutto è raccontato dalla voce di Simona Ventura, narratrice del programma. Ecco cosa succederà.

Le anticipazioni della terza puntata de “Il Collegio 4”

Nella puntata di questa sera de “Il Collegio 4”, il Preside annuncerà agli studenti la possibilità di trascorrere una notte fuori dal collegio, per andare in gita. Prima, però, il Preside annuncerà l’ingresso misterioso di due ragazzi nei pressi del cancello dell’istituto che sottoporrà i ragazzi ad una difficile scelta morale, volta a testare la loro generosità d’animo. Spazio anche per l’apprendimento e il divertimento tra sorprendenti lezioni di musica e competizioni calcistiche. A tal proposito, sulla scia dell’entusiasmo dei Mondiali di calcio del 1982, gli alunni affronteranno in casa la squadra di un altro istituto. Tra le novità con le quali si confronteranno i venti collegiali, poi, ci sarà anche la scoperta della street art. Il clima all’interno del collegio, però, non sarà sereno per tutti gli studenti: qualcuno, infatti, si metterà in guai molto seri, rischiando l’espulsione.

Appuntamento a questa sera, alle 21:20 su Raidue, con la terza puntata de “Il Collegio 4”!

Maria Rita Gagliardi