Delia Duran e Alex Belli sono stati aggrediti? L’ex marito della modella smentisce – VIDEO

Al centro del gossip ancora una volta Alex Belli e Delia Duran, i due la scorsa settimana hanno detto di essere stati aggrediti dall’ex marito della modella, Marco Nerozzi.

Ieri in collegamento a Live-Non è la d’Urso l’ex marito di Delia Duran ha smentito di averla aggredita. L’uomo ha spiegato che lui e l’ex moglie sono andati in Tribunale per una sentenza della separazione.

Fuori ha visto l’attore e si è avvicinato alla sua auto, Marco ha poi aggiunto: “Quando stavo per aprire la portiera Delia mi è venuta alle spalle e io mi sono paralizzato. Non ho fatto neppure la mossa di togliermela di dosso ma Belli è scappato lasciando lì la sua donna, che io non ho toccato neppure con un dito”.

L’ex marito della Duran ha accusato Belli di essere uno stratega, a detta sua ha plagiato la sua ex moglie. Nerozzi ha poi consigliato a Delia di stare attenta al suo compagno, pensa infatti che si comporterà male con lei come ha fatto in passato con la sua ex moglie e con Mila Suarez.

