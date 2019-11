Live Non è La D’Urso, Loredana Lecciso: “Rispetto Romina Power”

Ospite a “Live Non è La D’Urso”, per affrontare le temutissime cinque sfere, Loredana Lecciso torna a parlare di Al Bano Carrisi e Romina Power.

Ieri sera, Loredana Lecciso è stata ospite a “Live Non è La D’Urso” per affrontare le cinque temutissime sfere del programma. La showgirl ha avuto modo, ancora una volta, di dire la sua sulla coppia storica, ormai puramente artistica, formata da Al Bano Carrisi, suo ex compagno e Romina Power.

Tra i cinque “sferati” del programma, hanno presenziato Alessandra Mussolini e Simona Izzo che si sono schierate contro Loredana e, quindi, a favore dell’unione di Al Bano e Romina. In particolare, la Mussolini ha detto alla Lecciso: “Loro a me piacciono, tu non ci devi rovinare tutto!”. Immediata è stata la replica di Loredana: “Forse tu hai perso gli ultimi 20 anni che ne è nata un’altra di famiglia! Io capisco che voi avete il sogno ma questa è la realtà”.

Successivamente, Loredana, come già fatto in passato, ha precisato di non avere nulla contro Romina:

“Io contro Romina non ho nulla. Lei è la mamma dei fratelli dei miei figli e ci sarà sempre rispetto nei suoi confronti”.

Loredana Lecciso: “Al Bano mi aveva chiesto di partecipare alla sua produzione, ma ho rifiutato”

Parlando del documentario recentemente andato in onda in tv, del quale Al Bano è stato protagonista e che non ha visto la presenza di Loredana:

“In realtà Al Bano mi aveva invitato a partecipare a quella produzione, ma io ho preferito non partecipare perché per la produzione precedente non ero stata annoverata. Abbiamo preferito invece venire da Barbara perché noi ci sentiamo più a mio agio con lei”.

Maria Rita Gagliardi