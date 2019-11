Nadia Toffa, il diario dei suoi ultimi giorni di vita nel libro “Non fate i bravi”

Uscirà il prossimo 7 novembre “Non fate i bravi”, libro che raccoglie i pensieri di Nadia Toffa, durante il periodo precedente alla sua scomparsa.

Uscirà il prossimo 7 novembre “Non fate i bravi”, libro che raccoglie i pensieri di Nadia Toffa, durante il periodo precedente alla sua scomparsa, una sorta di diario nel quale la iena ha deciso di raccogliere tutte le sue riflessioni e che ha chiesto di pubblicare alla madre Margherita, come ultimo regalo, per dire “grazie alla vita”. I proventi delle vendite saranno devoluti in beneficenza .

Gli estratti di “Non fate i bravi”

“Repubblica”, in anteprima, ha fornito alcuni estratti del libro. In esso, Nadia fa alcune riflessioni sulla vita e sull’anima:

“Il vero viaggio è quello dell’anima, il resto è di passaggio, ha una data di scadenza. Arrabbiati, fai paura alla paura. Accecala. Affrontala. Voglio un bene inesauribile alla vita… mi butto per non buttare la vita… Mi nasconderò in un pezzo di vetro, particella di un desiderio sprecato… Rimarrà sospeso nel pianeta dei pensieri”.

Riflessioni, queste, che sono state scritte dall’inviata durante l’anno di silenzio, trascorso lontano dal clamore mediatico per non dare adito agli haters di attaccarla sul Web. E’ proprio sugli odiatori seriali di Internet, ha scritto:

“Scimmie che saltellano qua e là. Alzano la voce. Fogna a cielo aperto. Che olezzo assordante”

Continuando a parlare della vita:

“Stammi vicino e non avere paura. Ho energia da far impallidire la Via Lattea. Il dolore ci rende più profondi, più forti. Non deve sopraffarci, dobbiamo girargli intorno per avere un controcampo”.

E ancora:

“Non arrendetevi mai prima del traguardo. Voglio un bene inesauribile alla vita. perché è “leggera come la pietra pomice, sembra pesante, ma galleggia. Mi nasconderò in un pezzo di vetro, minuscola particella di un desiderio sprecato, mai espresso. Rimarrà sospeso nel pianeta dei pensieri. Mi troverete là”.

Maria Rita Gagliardi