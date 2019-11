Oroscopo Paolo Fox di oggi 5 novembre 2019: i Gemelli avranno problemi mercoledì e giovedì

Martedì 5 novembre 2019. Anche oggi ci ritroviamo qui con “Latte e Stelle”, la rubrica dell’oroscopo di Paolo Fox quotidianamente in onda in esclusiva su LatteMiele e ormai anche nostro appuntamento fisso del giorno. A questo link potrete leggere la classifica settimanale dell’oroscopo di Paolo Fox, pubblicata con il settimanale Di Più lo scorso sabato.

Latte e Stelle per Ariete, Toro, Gemelli e Cancro

Ariete. Momento particolare della tua vita sei molto esposto. Esposto in che modo? Beh, dal punto di vista lavorativo devo dire che le cose che non funzionano entro la fine di novembre potrebbero essere chiuse. Quante volte ho detto precarietà: non nel senso che non sai cosa fare o ci sono indecisioni tue. Sono proprio gli eventi esterni a condizionare quasi delle scelte e quindi tutto quello che è difficile da sanare dovrà essere in qualche modo affrontato e risolto. Anche n amore ci vuole un po’ più di pazienza;

Toro. Il Toro si sente sotto pressione. Buone notizie in arrivo perché Giove inizierà un transito bellissimo tra poche settimane e i Toro saranno protagonisti. Qui bisogna essere protagonisti anche dentro di noi, perché non basta avere un oroscopo buono: bisogna anche giocare al meglio le proprie capacità. Dunque se hai un progetto in mente, una buona iniziativa, non metterlo in disparte. Novità anche in amore;

Gemelli. Per i Gemelli un po’ di agitazione c’è. Questo vale soprattutto per i sentimenti, tanto che giornate come mercoledì e giovedì potrebbero rappresentare una sorta di scoglio. Ma ci sono delle novità. Se hai una causa in corso, se una situazione di lavoro non funzionava, con i primi giorni di dicembre le cose andranno meglio, e siccome le stelle non sono così categoriche potrebbe anche capitare qualcosa di nuovo in questi giorni, in vista di dicembre. Insomma, alcuni rapporti che si erano interrotti saranno riallacciati e posso andare oltre: in amore c’è qualcosa in più;

Cancro. “O con me o contro di me!”. Molti Cancro si troveranno di fronte a una chiusura netta. Con soci, con collaboratori, con persone poco chiare è proprio necessario dare uno stop. Attenzione se ci sono questioni legali irrisolte, se ci sono dei problemi, perché entro la fine dell’anno bisognerà dire sì o no e questa volta per sempre. In qualche modo sarà anche opportuno rivedere la propria posizione nel lavoro, dove potresti anche decidere il prossimo anno di non fare quello che stai facendo. Chi ha iniziato una nuova mansione da poco è molto affaticato e forse non è contento dei risultati ottenuti. In amore, non essere troppo drastico nei giudizi.

Latte e Stelle per Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione

Leone. Peccato che manchino i soldi perché i tuoi progetti sono anche validi. Bisogna essere sempre un po’ accorti. Il Leone vuole vincere sfide a volte impossibili, quindi- con Giove favorevole dall’anno scorso- chi si è impelagato in situazioni impossibili forse non è contento, ma chi è stato un po’ più costruttivo, è stato un po’ più con i piedi per terra dovrebbe ritenersi tutto sommato soddisfatto di un’esperienza. Magari si è tolto semplicemente una bella soddisfazione. Da fine mese le cose cambiano e forse anche un evento di lavoro dovrà essere gestito con attenzione (un cambio di squadra, di scuderia, di ruolo). Un po’ di attenzione in più in amore non guasterebbe;

Vergine. Da qui agli inizi del prossimo anno e oltre c’è tanto da fare, tanto da incassare, tanto da studiare. Questo significa che i prossimi tre mesi sono di evoluzione. Ma entrando proprio nel dettaglio, i prossimi tre giorni ti trovano protagonista di un’evoluzione. Forse anche di un po’ di stanchezza, questo sì, perché quando metti al massimo le tue esperienze e cerchi di ottenere il meglio da tutti, inevitabilmente diventi un po’ pignolo e quindi ti affatichi. Consiglio di agire in amore da venerdì in poi:

Bilancia. È un momento in cui tutte le situazioni che non valgono, le relazioni conflittuali saranno interrotte. Il tuo è un oroscopo che somiglia molto a quello del Cancro e dell’Ariete, che entro la fine di novembre (massimo dicembre) dovranno dire stop a relazioni che non vanno e discutere nel lavoro, con persone che sono più o meno apparentemente contro di te, non è così difficile. In amore attenzione perché sei tra i segni che nel fine settimana potrà dire qualcosa di scomodo;

Scorpione. Lo Scorpione deve essere oculato nelle scelte. Progetti importanti in vista del nuovo anno. C’è da dire che Sole e Mercurio sono sempre favorevoli per il tuo segno e questo aiuta nelle situazioni di lavoro. Idee chiare sul da farsi e soprattutto d quello che potrà essere sviluppato nel corso delle prossime settimane. Ci sarà una buona soluzione per tutto. Il 2020 si annuncia un anno importante e presto lo dirò anche qui.

Latte e Stelle per Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

Sagittario. Il Sagittario ha un grande fermento. Quando mai il Sagittario sta fermo! Anzi, spesso i Sagittario traggono spunto dalla curiosità, dall’evoluzione di certe idee per riuscire a completare quello che hanno in mente. Tutti quelli che sono stati male o hanno avuto dei problemi potranno avere qualcosa in più. Tu non ti perdi mai di animo e posso dirlo? Questa è la tua carta da giocare, perché sei sempre forte per te stesso e per gli altri e poi- con Giove ancora nel segno per qualche settimana- si può rilanciare un progetto;

Capricorno. Inizia un periodo molto importante. Chi si è messo in proprio non ha sbagliato. Questo perché Giove e Saturno saranno nel segno, un evento che c’è stato nel 1960 e che sarà dominante da dicembre. Quindi, novembre è un mese ancora di preparazione per un periodo, per, che ti trova protagonista assoluto. Non c’è nulla di peggio per un Capricorno che dipendere dagli altri perché tu sai che certe cose vanno fatte in un certo modo e quando vedi che gli altri sbagliano, e non puoi agire per correggere il tutto, stai male. Bene, per questo il Capricorno poi decide di fare le cose da solo, di lanciarsi in proprio, di essere autonomo. Certo, non si può essere autonomi in amore. A questo punto, quelli che hanno chiuso una storia o la rilanciano (ma io credo che il Capricorno non torni mai sui propri passi) oppure iniziano a guardare oltre. Coppie forti lo saranno ancora di più;

Acquario. L’Acquario vuole tornare a essere protagonista, ma spesso gioca a fare la primula rossa. Questo perché in amore vuole la coppia, vuole la relazione stabile, però poi ha paura di ritrovarsi impelagato in qualche situazione soffocante. Ecco perché ti concedi molto e poi a volte scompari. Il prossimo fine settimana porterà una buona energia. La seconda parte di ottobre è stata pesante e stancante, e bisogna cercare di recuperare in questa prima fase di novembre;

Pesci. Se alcuni progetti non funzionano o non hanno funzionato, non temere, perché l’ho detto e lo ribadisco: o te ne liberi (e quindi questo è l’ultimo anno che magari fai un progetto, un programma e poi ci saranno altre opportunità), oppure migliori. Dipende un pochino da te. Fino alla fine di novembre ancora non è possibile rilanciare un certo gioco che però da dicembre sarà più facile da gestire. Magari capita qualcosa di nuovo nella tua vita professionale: un nuovo incontro, un capo cambia e ci sarà più possibilità di dialogo, avrai più consensi. Intanto pensiamo al quotidiano. Saranno 48 ore di spicco perché il passaggio della Luna del tuo segno può indicare anche emozioni speciali, e tu sai che io ritengo che i nati sotto il segno dei Pesci non solo siano molto emotivi, molto volubili, ma anche un po’ veggenti, e quindi quello che sogni, quello che provi, quello che speri e in qualche modo intravedi nelle prossime 48 ore potrebbe essere di riferimento nel futuro. Come se qualcuno ti consigliasse dall’alto.

Per ascoltare direttamente online questo oroscopo su LatteMiele: qui il link.

