Razzismo allo stadio contro Balotelli, Matteo Salvini: “Toni esagerati. Vedrò presto Liliana Segre”

Matteo Salvini ha parlato dei cori razzisti che sono stati intonati, a Verona, ai danni di Mario Balotelli. Il leader della Lega ha affermato che è sua intenzione incontrare presto Liliana Segre

Le polemiche sollevate dalla vicenda Balotelli sono arrivate a coinvolgere anche i politici italiani. Mario Balotelli, da poco tornato a giocare in Italia col Brescia, è stato aggredito da cori razzisti pronunciati da alcuni tifosi della curva dell’Hellas Verona: la reazione del calciatore, che ha lanciato il pallone tra gli spalti per poi minacciare di lasciare il campo, ha causato la sospensione temporanea della partita da parte del direttore di gara, il quale non ha compreso immediatamente quanto accaduto. Fin da subito il club veronese ha minimizzato quanto accaduto, salvo poi tornare sui proprio passi e collaborare con le forze dell’ordine per isolare i responsabili dei cori razzisti, ma le parole di Luca Castellini (capo ultrà del Verona) hanno ulteriormente infiammato i toni e aggravato la situazione. Le persone coinvolte sarebbero una ventina e la vicenda dovrebbe concludersi con una multa da comminare alla società veronese. Ci sarà, molto probabilmente, un supplemento di indagine. Chiamato a commentare la vicenda, anche Matteo Salvini ha rilasciato dichiarazioni discutibili.

Cori razzisti allo stadio contro Balotelli, i fatti di Verona

Cori razzisti in campo contro Mario Balotelli e parole, pesantissime, pronunciate sul colore della sua pelle anche dopo. “Balotelli è italiano perché ha la cittadinanza italiana ma non potrà mai essere del tutto italiano“, ha detto su di lui il capo ultrà Luca Castellini nel corso di un intervista rilasciata a “Morning show”, programma di Radio Cafè (emittente veneta). Una vicenda che visti anche i recentissimi trascorsi, con la nascita della Commissione anti razzismo voluta da Liliana Segre, non poteva non andare a toccare la politica italiana.

Cori razzisti allo stadio contro Balotelli, Salvini: “Voglio incontrare Liliana Segre”

A minimizzare, ancora una volta, l’accaduto ci ha pensato Matteo Salvini, dando- come si suol dire- un colpo al cerchio e uno alla botte: “A mio figlio predico sempre rispetto per giocatori e arbitri. Quindi, giusto condannare insulti e comportamenti oltraggiosi. Ma mi pare che si sia sollevato un polverone esagerato”. Matteo Salvini ha parlato in conferenza stampa al Senato, commentando anche le dichiarazioni, a lui favorevoli, che il Cardinale Ruini ha rilasciato in un’intervista al Corriere della Sera, le elezioni regionali del prossimo 26 gennaio 2020 in Emilia-Romagna e il caso dell’Ilva di Taranto con l’addio allo scudo penale per i vertici di ArcelorMittar. “Razzismo e antisemitismo vanno condannati ma non abbiamo bisogno di fenomeni. Vale più un operaio dell’Ilva di 10 Balotelli“, ha detto Salvini paragonando i due casi.

E ai giornalisti che gli hanno chiesto se volesse dire qualcosa a Balotelli, il leader del Carroccio ha risposto parlando di un incontro con Liliana Segre: “Se devo incontrte qualcuno penso a Liliana Segre. Se ci si fosse limitati all’antisemitismo (in riferimento alla commissione istituita presso il Senato, ndr) non avrei avuto problemi. Le commissioni etiche le lascio all’Unione Sovietica, ma Liliana Segre è una persona che merita tutto il mio rispetto e le chiederò quanto prima un incontro”.

