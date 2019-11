Stasera in TV | Cosa c’è in tv oggi, martedì 5 novembre 2019

La programmazione, in prima e seconda serata, di martedì 5 novembre 2019.

Cosa c’è stasera in tv? Ecco, per voi, la programmazione, in prima e seconda serata, di oggi, martedì 5 novembre 2019. Iniziamo da Rai 1 che propone il film “La nostra terra”: Nicola Sansone è proprietario di un podere nel Sud Italia che viene confiscato dalla Stato e assegnato a una cooperativa, che però non riesce, per celati o dichiarati ballottaggi, ad avviare l’attività. Per questo, viene mandato in loro aiuto Filippo, un uomo che da anni fa l’antimafia, lavorando in un ufficio del Nord e quindi impreparato ad affrontare la questione “sul campo”. Numerosi sono gli ostacoli che Filippo incontra e spesso deve resistere all’impulso di mollare tutto: lo trattengono il senso di sfida e le strane dinamiche di questa cooperativa di insolite persone, cui inizia ad affezionarsi, in particolar modo Cosimo l’ex fattore del boss e Rossana, la bella e determinata ragazza che forse ha un passato da riscattare. In un ribaltamento di ruoli, tra sabotaggi e colpi di scena, non appena le cose iniziano ad andare quasi bene, al boss Nicola Sansone vengono concessi i domiciliari. Riuscirà l’antimafia a trionfare? A seguire, una nuova puntata di “Porta a Porta”.

Su Rai 2 va in onda una nuova puntata de “Il Collegio 4”. In seconda serata, un nuovo episodio della serie tv “Colpevoli”.

Su Rai 3 torna l’approfondimento di attualità e politica di “#cartabianca”, seguito dal tg della notte.

Passiamo alle reti Mediaset, iniziando da Rete 4 che propone una nuova puntata della soap opera “Una vita”, seguita dal film “Il bambino nella valigia”.

Su Canale 5 torna il grande calcio con la partita, valida per la Champions League, Borussia Dortmund-Inter. Subito dopo, “X Style”, programma di approfondimento sulla moda.

Su Italia 1 tornano le inchieste de “Le Iene Show”. A seguire, un nuovo episodio della serie tv “Trial&Error”.

Su La 7 va in onda il programma di approfondimento politico di “DiMartedì”, seguito dal tg della notte.

Per quanto riguarda gli altri canali del digitale terrestre, su Real Time segnaliamo il programma “Matrimonio a Prima Vista-Sei mesi dopo”.

Maria Rita Gagliardi