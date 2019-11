Uomini e Donne, anticipazioni: bacio pieno di passione tra Ida e Riccardo – VIDEO

Ida e Riccardo dopo aver discusso oggi a Uomini e Donne si sono scambiati un bacio pieno di passione e sentimento

Uomini e Donne torna oggi su Canale 5 con la messa in onda della seconda parte del Trono Over, dopo aver lasciato insieme la trasmissione Ida Plalano e Riccardo Guarnieri tornano in studio per svelare come vanno le cose tra loro.

Inizialmente entra in studio l’ex dama, alla conduttrice ha detto che si aspettava maggiore trasporto fisico da parte di Riccardo. La Platano si è lasciata sfuggire che da quando si sono ritrovati non si sono ancora baciati appassionatamente.

Quando i due si sono incontrati alla stazione, lei avrebbe voluto baciarlo con passione ma a quanto pare Riccardo ha mantenuto un po’ le distanze. Dopo le parole della Platano Riccardo Guarnieri ha detto che non pensava che Ida avrebbe parlato ancora dei problemi che ci sono tra loro.

I due hanno discusso a lungo in studio, ma la discussione si è conclusa nel migliore dei modi, Riccardo dopo essersi alzato ha infatti preso Ida e l’ha baciata con molta passione.

Sara Fonte