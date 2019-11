Andrea Pezzi e Cristina Capotondi convoleranno a nozze? Parla lui: “Aspetto che me lo chieda lei” – VIDEO

Andrea Pezzi parla della sua storia d’amore con Cristina Capotondi, i due convoleranno presto a nozze? Ecco cosa ha detto lui a Vieni da me

Andrea Pezzi è stato ospite di Caterina Balivo a Vieni da me, nella puntata andata in onda oggi 6 novembre su Rai 1.

Il noto conduttore oltre a parlare del suo nuovo libro ‘Io sono’, ha parlato anche della sua vita privata.

La conduttrice gli ha chiesto se lui e Cristiana Capotondi convoleranno presto a nozze. I due stanno insieme da circa dieci anni ma non hanno ancora pronunciato il fatidico ‘Si’. In merito alle nozze Pezzi con ironia ha detto: “Matrimonio? Non so se ci sposeremo… aspetto che me lo chieda lei. Visto che mi ha rimorchiato lei deve andare avanti lei.”

Sara Fonte