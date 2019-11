Catherine Deneuve colta da un malore: l’attrice è ricoverata a Parigi – VIDEO

Improvviso malore nella notte per Catherine Deneuve, la nota attrice è stata ricoverata d’urgenza in un ospedale a Parigi in condizioni gravi

Catherine Deneuve si è sentita male nella notte, la nota e stimata attrice è stata trasportata d’urgenza in un ospedale di Parigi.

Il quotidiano francese, Le Parisien, fa sapere che le condizioni della 76enne sarebbero gravi, dovrà sottoporsi a diversi esami approfonditi.

Alcune fonti vicine alla Deneuve hanno fatto sapere che il malore è stato causato da una botta di stanchezza, tanti sono infatti gli impegni lavorativi dell’attrice. Al momento Catherine è impegnata sul set del film ‘De son vivant’ di Emmanuel Bercot.

Al momento non sono trapelate altre notizie in merito alle attuali condizioni dell’attrice, non ci resta che attendere nuovi dettagli per sapere come sta.

