Cotto e Mangiato, ricetta 6 Novembre: polpette con funghi

Con questa pioggia e l’aria rinfrescata non c’è nulla di meglio che divertirsi in cucina. Il consiglio? Riprovare a fare a casa la ricetta di oggi di Cotto e Mangiato, ovvero le polpette con i funghi.

La ricetta delle polpette con i funghi

Per quanto riguarda gli ingredienti, abbiamo bisogno di:

500 GR macinato bovino

1 uovo

10 GR di formaggio

Sale

2 fette di pane

Aglio

Pangrattato q.b.

300 GR funghi

40 GR burro

2 cucchiai farina

Preparazione

Come prima cosa preparare le polpette. Amalgamare in una terrina la carne con uovo, sale, pepe, parmigiano. Aggiungere poi il pane in cassetta bagnato, l’aglio tritato finemente e il pan grattato finché non otterremo una bella consistenza. Fare le palline di grandezza media e friggere in olio abbondante. Le polpette non andranno cotte del tutto, perché la cottura sarà ultimata dopo con i funghi.

In una padella a parte mettere a trifolare i funghi a fettine in olio ed aglio. Il tempo di farli dorare, aggiungere le polpette. In un altro pentolino preparare la crema sciogliendo il burro e la farina (una specie di besciamella), da aggiungere poi nella padella ai funghi e alle polpette. A questo punto, spegnere il fornello e impiattare, decorando a piacere.