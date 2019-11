Emma Marrone a Le Iene Show: “Dopo la malattia, sono diventata ipocondriaca”

In seguito all’operazione chirurgica affrontata solo poche settimane fa, Emma Marrone è stata protagonista di un’intervista esclusiva rilasciata a “Le Iene Show”.

Emma Marrone sta meglio. La cantante, da poco tornata sulle scene musicali con l’album “Fortuna”, ha rilasciato un’intervista esclusiva a “Le Iene Show”, andata in onda ieri sera in prima serata su Italia 1, nella quale ha parlato della malattia. Emma, che già dieci anni fa ha dovuto affrontare un tumore, ha raccontato di come ha scoperto di doversi operare di nuovo:

“Ho sempre paura di poter stare di nuovo male, è una paura che non mi lascerà mai. Sono diventata un po’ ipocondriaca, ma cerco di vivere al meglio la mia vita. L’ho scoperto da una visita di controllo, da lì è partita tutta una serie di cose che mi hanno un po’ destabilizzata, mi hanno afflitto tantissimo però mi sono rimessa in piedi il prima possibile. Mi sono incazzata e ho pianto. Con me c’era Francy (Francesca Savini, la sua manager e migliore amica, ndr), l’ho detto a lei, poi ho chiamato i miei genitori. Loro sono rimasti scioccati. Ora la mia vita è cambiata totalmente, sono diventata ancora più folle di prima, vivo al 100 per 100 ogni giornata, mordo proprio la vita”.

L’artista salentina, tra le tante cose, ha parlato del rapporto con il suo corpo:

“Se mi piaccio? Dipende dai giorni, ma alla fine sono carina. Da adolescente non andavo d’accordo col mio corpo perché avevo delle bocce enormi (parla del suo seno, ndr) e non mi sono mai piaciute. La gente non mi guardava negli occhi ma lì”.

Emma Marrone: “Sono single perchè sono difficile da controllare”

Parlando della sua vita sentimentale, invece, Emma ha rivelato di essere single da due anni:

“Il mio problema è che sono troppo intelligente e questo un po’ spaventa. Sono difficile da controllare. Ricevo le avances sia da uomini e donne, diciamo metà e metà. Non sono attratta dalle donne fisicamente, le amo in un senso mentale, di protezione. Non ho mai avuto esperienze a letto con le donne”.

Parlando di tradimenti:

“Non ho mai tradito, ma sono stata tradita. L’ho beccato e l’ho perdonato anche. Non sono una persona gelosa e possessiva e questo forse è un problema”.

Maria Rita Gagliardi