Meghan furiosa con Harry? La foto del ‘vizietto’ che lo inchioda

Harry avrebbe scatenato l’ira della moglie Meghan. Secondo indiscrezioni il motivo della lite sarebbe riconducibile ad uno specifico comportamento del Duca durante il viaggio in Giappone

Un vizio di Harry che proprio non piace alla consorte Meghan. E’ l’ultima indiscrezione sul Duca e la Duchessa di Sussex emersa in queste ore, in occasione del viaggio di Harry in Giappone senza Meghan, la quale lo avrebbe però tenuto d’occhio notando un comportamento che non le sarebbe decisamente piaciuto. La Markle avrebbe infatti notato, tra le mani del marito, un oggetto poco gradito considerato il fatto che Harry le aveva in precedenza promesso che gli sarebbe stato alla larga. E la Duchessa non l’avrebbe presa bene, tanto da reagire malamente contro Harry per un comportamento da lei non tollerato. Tutto è successo dopo il recente viaggio in Africa della coppia, compiuto per portare avanti gli impegni umanitari avviati da Lady Diana. La coppia, che secondo i rumors dei magazine scandalistici inglesi, sarebbe intenzionata nell’immediato futuro a cambiare radicalmente vita, si sarebbe separata per un breve periodo in seguito al viaggio di Harry in Giappone.

La foto di Harry che ha fatto arrabbiare Meghan

Ed è proprio qui che una foto avrebbe inchiodato il Principe scatenando l’accesa reazione della moglie. Nel corso di una partita di rugby della squadra inglese contro il Sudafrica infatti il figlio minore di Lady Diana avrebbe deciso di bersi una birra e nell’immagine apparirebbe con una bottiglia in mano. Secondo quanto dichiarato a The Today Show, Meghan si sarebbe molto arrabbiata per un semplice motivo: nel corso della gravidanza aveva fatto promettere al marito che non avrebbe più bevuto. Meghan, che ha anche un passato come insegnante di yoga, vorrebbe che il marito cambiasse stile di vita adottandone uno più sano, eliminando definitivamente l’alcol e dedicandosi al regolare esercizio fisico.