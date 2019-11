“Ok, Boomer”, cosa significa il meme che è diventato slogan dello scontro generazionale

Nelle ultime settimane l’espressione “Ok Boomer” è diventata di dominio pubblico. Se mai vi siete chiesti cosa significhi, ve lo spieghiamo noi.

Sicuramente navigando su internet vi sarà capitato di leggere l’espressione “Ok Boomer“. D’altronde ultimamente è diventato uno dei meme più diffusi sulla rete e se n’è appropriata anche una parlamentare neo zelandese durante un contraddittorio sul cambiamento climatico. Ma non solo, perché esistono canzoni, battute e vignette.

Il termine ormai è in uso in ambienti politici americani, tra i giovani democratici, ed è diventato uno slogan progressista. Questo ha creato un serrato di battito, con critiche piovute sui giovani democratici anche da sinistra, poiché si rischia di generalizzare le cause che hanno portato alla crisi economico-lavorativa e a quella ambientale che viviamo ai giorni nostri.

Cosa vuol dire “Ok, Boomer”

L’espressione è nata su Twitter e Tik Tok e veniva utilizzata per zittire qualsiasi reprimenda generazionale che suonasse paternalistica, come a dire “parla, parla…”. Il riferimento in Italia è di difficile lettura visto che affonda a piene mani nella cultura americana. I boomer sono coloro che hanno vissuto l’epoca del boom economico tra la metà degli anni ’40 e gli anni ’50 che in america venivano chiamati “Baby boomer“.

La utilizzano principalmente i rappresentanti della generazione Z (i nati tra il 1995 ed il 2009) o “Post-Millennials” contro coloro che sono nati tra gli anni ’50 e ’70. Proprio per questo il termine ha assunto un valore simbolico nella lotta generazionale attuale. Spesso infatti i giovani li ritengono come gli unici responsabili della crisi attuale nonché insensibili alle tematiche che stanno a cuore alle nuove generazioni.

Ormai l’espressione è divenuta anche un fenomeno di costume, visto che sul web si fanno affari con la vendita di magliette, cappellini e felpe con la scritta. Una ragazza di appena 19 anni ha ottenuto un boom di richieste dopo aver creato una felpa con su scritto “Ok, Boomer. Have a terrible day”, che alla lettera significa “Ti auguro una terribile giornata”.