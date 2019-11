Oroscopo Paolo Fox di oggi 6 novembre 2019: i Cancro saranno costretti a cambiare

Mercoledì 6 novembre 2019. Anche oggi ci ritroviamo qui con “Latte e Stelle”, la rubrica dell’oroscopo di Paolo Fox quotidianamente in onda in esclusiva su LatteMiele e ormai anche nostro appuntamento fisso del giorno. A questo link potrete leggere la classifica settimanale dell’oroscopo di Paolo Fox, pubblicata con il settimanale Di Più lo scorso sabato.

Latte e Stelle per Ariete, Toro, Gemelli e Cancro

Ariete. Oroscopo importante per il segno zodiacale dell’Ariete, che adesso e soprattutto entro la fine di novembre deve lasciare ciò che non vale più nulla. Perché è vero che tu ti intestardisci, come dico sempre, nell’ottenere dei risultati, però se ti incaponisci troppo rischi di perdere tempo e magari anche la faccia. Quindi, attenzione nel lavoro. Direi anche a livello sentimentale, soprattutto se una storia ha già vissuto qualche conflitto. Forse è meglio non dico lasciar perdere ma far capire le tue ragioni e motivare tutto quello che desideri fare da qui alla fine del mese perché senza ragionare, senza un programma ben definiti, si rischia di sbagliare qualcosa. Intanto, possiamo dirlo: da giorno 8 si ritrova molto coraggio e questo weekend sarà un po’ meno nervoso degli altri. Ne parlerò;

Toro. Rispetto a ottobre, questo novembre ha una marcia in più anche perché Venere non è più contraria. E quindi quelle che sono state le tensioni maturate nel mese passato ora si trasmutano in opportunità, che ovviamente saranno più facili da gestire per tutti quelli che hanno un’attività in proprio, che possono decidere cosa fare, come muoversi. Anche a livello emotivo mi sembra che tu abbia una grande risorsa da vivere, in questo momento. Dedicarsi all’amore? Perché no;

Gemelli. Conto alla rovescia: da dicembre non ci sarà più Giove opposto, ma già qualcosa si inizia a intravedere. Una persona che non avevi sentito si rifà viva, una situazione di lavoro che sembrava perso può essere recuperata, o magari sei proprio tu che magari hai una grande voglia di rimetterti in gioco. Consiglio prudenza e pazienza solo in amore, perché quello è l’unico lato della tua vita che può essere un po’ conflittuale;

Cancro. Il Cancro è al centro dell’attenzione delle stelle, però se ci sono stati dei problemi, dei sospesi, bisogna affrontarli con coraggio. Sappiamo che entro la fine dell’anno Giove e Saturno in opposizione dicono che certi cambiamenti sono inevitabili, soprattutto se ti sei stancato di fare e rifare le solite cose. Nel weekend c’è sempre qualcosa da discutere. Lo dico da oggi: attenzione, da venerdì, in amore.

Latte e Stelle per Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione

Leone. Il Leone è in recupero netto in questa seconda parte di settimana. Abbiamo Venere fortunata, da venerdì Venere favorevole. Questo è un oroscopo molto più intrigante e positivo per i sentimenti più che per il lavoro, dove evidentemente- entro fine novembre- devi abbandonare un ruolo, magari iniziare un progetto diverso da quello che avevi immaginato. Sempre un po’ di attenzione all’aspetto economico della tua vita;

Vergine. In queste 48 ore c’è una grande stanchezza. Potrebbe ripercuotersi sulle persone accanto a te. Certo, un impatto decisivo da parte di queste stelle esiste, nel senso che comunque tu in questo momento hai tante cose da fare, tante cose da valutare, tante cose da amministrare e non è facile riuscire a fare tutto. Però la cosa bella è che sei vincente, quindi anche se magari ti sembra ogni tanto di avere perso il lume della ragione o di sentirti sottoposto a eccessive tensioni, alla fine ce la farai. Le coppie già in crisi possono risolvere un problema altrimenti si può voltare pagina;.

Bilancia. La Bilancia deve sfruttare questa parte centrale della settimana perché da lunedì avremo una Luna opposta che lascia a desiderare. Chi ha un’attività in proprio va avanti bene, chi è dipendente potrebbe dover ridiscutere il suo ruolo in un’azienda, e comunque se non pensi di essere pagato a dovere è probabile che tu entro dicembre debba alare la voce semplicemente affrontare una questione un pochino spinosa. Prudenza anche per quanto riguarda i soldi in casa. Gelosie da evitare;

Scorpione. Lo Scorpione ha una giornata ideale per dichiarare l’amore. Le prossime 48 ore sono molto interessanti. Si può ragionare su grandi opportunità. Quelli che hanno discusso durante l’estate , che hanno cercato altre strade, ora o tornano a più miti consigli o hanno altre strade da percorrere, appunto. Sono due giornate ricche di intuizioni, direi quasi emozionanti, favorevoli.

Latte e Stelle per Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

Sagittario. Il Sagittario è probabile che oggi e domani viva tutto con troppa insofferenza. Si tratta di 48 ore del tutto passeggere perché i progetti avanzano e anche chi ha già una bella situazione di lavoro da spingere non sarà fermato certo da questo oroscopo. Tra venerdì e domenica recupero sentimentale. Anzi, gli avventurosi del segno non dovranno fare altro che guardarsi attorno;

Capricorno. Se hai appena iniziato un progetto, devi sapere che il 2020 porterà grandi energie. Giove e Saturno, nel tuo spazio zodiacale, potrebbe essere definito il 2020- come ho scritto anche nel mio libro- un anno di reset, ovvero si riparte da zero. Così anche chi ha iniziato un certo percorso di lavoro anni fa, pur magari mantenendo lo stesso tipo si attività, deve ripartire in proprio, fare delle cose che non aveva fatto prima. Reset, appunto. Si preme questo tasto e si riparte: a volte è meglio. Nella confusione generale, mettere ordine può essere più faticose e lento piuttosto che ripartire da zero, e questo vale anche per l’amore (in qualche caso);

Acquario. Per l’Acquario dipende dall’età. I giovanissimi sono un po’ insoddisfatti: in amore pensano di aver trovato una persona ideale, poi ritengono di essere invece un po’ legati a persone che non valgono. Superati i 40 anni c’è tanta stanchezza. Altri vorrebbero percorrere situazioni e storie nuove. Diciamo che questo weekend ti sarà d’auto in amore. Quelli che hanno qualcosa da dire devono parlare e non tenersi tutto dentro;

Pesci. Anche se in amore ci sono perplessità, e le storie più complicate e difficili non hanno ancora recuperato il tempo perduto, direi che queste due giornate sono dalla tua. Primo accenno di fortuna, visto che da dicembre e ancora di più da gennaio (ma già da dicembre, come ho detto tante volte, Giove non sarà più contrario) avremo grandi stelle. Questioni legali risolte, compravendite sbloccate. Certo, non ci si può aspettare che le cose cadano dal cielo. Ci vuole sempre un po’ di giudizio, soprattutto di buona volontà, però sono molto contento perché questo è un oroscopo importante per tutti quelli che sono stati attaccati nel passato, anche ingiustamente; queste persone potranno veramente avere un riscatto e lo vedremo insieme nel corso delle prossime settimane. Si può essere vincitori in amore? Ecco, questo è un dato che almeno per novembre nell’oroscopo non leggo quindi attenzione alle traversie, alle problematiche, alle situazioni che in amore non sono state chiarite perché ancora c’è qualche dubbio. Tuttavia anche nelle relazioni più complesse queste 48 ore porteranno- se non altro- una illuminazione e la possibilità di chiarire situazioni che non sono limpide.

Per ascoltare direttamente online questo oroscopo su LatteMiele: qui il link.

Maria Mento