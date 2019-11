Uomini e Donne, Sara Affi Fella in lacrime su Instagram: lo sfogo social – VIDEO

Sara Affi Fella continua a ricevere pesanti insulti sui social, l’ex tronista si lascia andare ad un lungo sfogo social su Instagram

Sara Affi Fella si è lasciata andare ad un lungo sfogo social su Instagram. Il motivo? C’è chi ancora non l’ha perdonata per il comportamento che ha avuto a Uomini e Donne ed è per questo che a detta di molti non dovrebbe più lavorare sui social.

Tra le tante cose l’ex tronista ha detto: “Le persone secondo alcuni non possono sbagliare, non possono cambiare, e di conseguenza devono essere emarginate.”

La Affi Fella ha ribadito di aver sbagliato, ha ammesso le sue colpe e ha chiesto scusa. Per mesi è stata circondata dall’odio degli haters, a distanza di molto tempo pensa che si potrebbe però andare avanti ma invece la gente continua a criticarla e insultarla.

A detta sua se risponde male lei a chi la insulta viene criticata, lei però deve continuare a rimanere in silenzio nonostante continua a ricevere insulti pesanti da un anno.

L’ex tronista in lacrime ha aggiunto: “Io non posso più lavorare per uno sbaglio che ho fatto? Va bene, l’ho fatto ma basta, non si tratta più del lavoro, ma di una persona che ha ammesso i suoi errori e adesso è davvero stanca di tutto questo. Cosa vi viene in tasca a voi se lavoro con un’azienda? Ma andatevene a fanc**o tutti!”

Sara Fonte