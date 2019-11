Stasera in TV | Cosa c’è in tv oggi, mercoledì 6 novembre 2019

La programmazione, in prima e seconda serata, di mercoledì 6 novembre 2019.

Cosa c’è stasera in tv? Ecco, per voi, la programmazione, in prima e seconda serata, di mercoledì 6 novembre 2019. Iniziamo da Rai 1 che propone il film, Premio Oscar, “La La Land”: Mia, un’aspirante attrice, si innamora di Sebastian, pianista jazz che sogna di aprire un locale tutto suo. A seguire, una nuova puntata di “Porta a Porta”.

Su Rai 2 va in onda una nuova puntata della serie “Volevo fare la rock star”: Olivia, determinata più che mai a seguire il suo sogno, è pronta a tutto per incidere il suo disco. Francesco, che ha investito tutti i suoi risparmi nel supermercato, riceve una brutta sorpresa. Eros cerca di ingraziarsi Martina, secchiona della classe, per alzare la media dei suoi voti. In seconda serata, il programma di attualità “RagazziContro”.

Su Rai 3 tornano le inchieste di “Chi l’ha visto?”, seguite dal tg della notte.

Passiamo alle reti Mediaset, iniziando da Rete 4 che propone l’approfondimento politico di “Fuori dal coro”. Subito dopo, il film “Delitto sull’autostrada”.

Su Canale 5 va in onda la miniserie “Oltre la soglia”: Primario del reparto di psichiatria infantile, Tosca Navarro deve affrontare un caso enigmatico. Arrestato per vandalismo, Jacopo mostra tratti di genialità e un’intelligenza ben al di sopra della media. Capire il mistero del suo disagio non sarà facile. Ma anche Tosca sembra nascondere un segreto. C’e’ poi Dora che ha 13 anni e sembra temere di poter essere tagliata a metà, eppure nessun pericolo reale la minaccia. Tosca dovrà esplorare la mente della giovane paziente per aiutarla a comprendere l’origine di questa paura e a liberarsene. Intanto, dopo aver ceduto alla passione con il PM PierGiorgio Di Muro, per Tosca c’è una conseguenza improvvisa. A seguire, il “Maurizio Costanzo Show”.

Su Italia 1 va in onda il film “Outcast-L’ultimo templare”: durante il XII secolo, quando l’erede al trono imperiale cinese diventa bersaglio del disprezzato fratello maggiore, l’unica speranza di salvezza del giovane principe è rappresentata dalla protezione della sorella e dall’aiuto del riluttante e stanco guerriero crociato Arken. Per assicurare al principe il suo regno e difenderlo dalla morte, Arken dovrà vincere prima i propri demoni personali e mobilitare Gallain, un leggendario crociato trasformatosi in bandito. In seconda serata, “Pressing Champions League”.

Su La 7 va in onda una nuova puntata di “Atlatide”, seguita dal tg della notte.

Per quanto riguarda gli altri canali del digitale terrestre, su Tv8 va in onda, in chiaro, il secondo live di “X Factor”.

Stasera in TV, la programmazione di mercoledì 6 novembre 2019

Rai 1

21:20 La La Land (film)

23:30 Porta a Porta

Rai 2

21:20 Volevo fare la rock star

23:30 RagazziContro

Rai 3

21:20 Chi l’ha visto?

23:30 Tg3

Rete 4

21:20 Fuori dal coro

23:30 Delitto sull’autostrada (film)

Canale 5

21:20 Oltre la soglia

23:30 Maurizio Costanzo Show

Italia 1

21:20 Outcast-L’ultimo templare (film)

23:30 Pressing Champion League

La 7

21:20 Atlantide

23:30 Tg La7

Maria Rita Gagliardi