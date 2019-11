Cotto e Mangiato, ricetta 7 Novembre: Millefoglie di Verza

Cosa avrà preparato oggi Tessa nella sua rubrica Cotto e Mangiato? La ricetta proposta oggi, preparata in compagnia di Maurizio Rosazza, dal gusto inconfondibile è la Millefoglie di Verza.

La ricetta della millefoglie di verza

Gli ingredienti sono:

Verza

Bree

Mozzarella

Formaggio grattugiato

Paprika

Pepe

Burro

Farina

Porro

Curcuma

La preparazione

Per prima cosa lessare le foglie di verze. Dopo averle portate a cottura poggiarle su una teglia da forno e cuocere a 100 gradi per dieci minuti. Dopo aver tolto dal forno iniziamo a farcire le foglie di verze: su ogni strato mettere bree, mozzarella, e formaggio grattugiato, e per ultimo un po’ di paprika poi coprire con un’altra foglia. Fare questo finché non finiscono le foglie di verza.

Dopo aver completato il tutto mettere di nuovo in forno a 180 gradi per 20 minuti. Nell’attesa della cottura preparare la salsina di accompagnamento. Mettere burro e farina in un pentolino e far sciogliere aiutandosi con l’acqua della verza sbollentata. Intanto in una padella far soffriggere del porro che useremo per guarnizione, insaporendo con curcuma.

Una volta che la millefoglie sarà cotta impiattare appoggiandola adagio sulla cremina preparata. Infine sopra per guarnizione appoggiare il porro.