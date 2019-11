Francesca Barra parla della perdita del figlio: “Ero persa e fragile” – VIDEO

Francesca Barra sta ancora male per la perdita del suo bambino, ecco cosa ha detto oggi a Vieni da me

Si torna a parlare di Francesca Barra, la nota giornalista oggi a Vieni da me è tornata a parlare della perdita del suo bambino.

Lei e il marito Claudio Santamaria non vedevano l’ora di diventare genitori, quando ha perso il bambino hanno sofferto molto. Ad oggi la ferita è ancora aperta, a Caterina Balivo ha detto: “Io non riesco ad accettare che la mia pancia sia vuota. In casi simili, ti accorgi di non essere invulnerabile. Ero persa, fragile. Sono proprio crollata e non mi sono alzata del tutto…”

Per la Barra fu un periodo nero, alla conduttrice ha raccontato di non essere riuscita a sfilare insieme a Claudio sul red carpet della festa del Cinema di Roma, si sentiva ancora a lutto.

Sara Fonte