Oroscopo Paolo Fox di oggi 7 novembre 2019: il Leone deve cambiare strada nel lavoro

Giovedì 7 novembre 2019. Anche oggi ci ritroviamo qui con “Latte e Stelle”, la rubrica dell’oroscopo di Paolo Fox quotidianamente in onda in esclusiva su LatteMiele e ormai anche nostro appuntamento fisso del giorno. A questo link potrete leggere la classifica settimanale dell’oroscopo di Paolo Fox, pubblicata con il settimanale Di Più lo scorso sabato.

Latte e Stelle per Ariete, Toro, Gemelli e Cancro

Ariete. Devo raccomandare quelli che hanno vissuto una crisi d’amore o personale di guardare al futuro con ottimismo. Lo so che l’Ariete non ha bisogno di sprono da questo punto di vista, però ogni tanto forse perché si stanca forse perché fa troppo, vive dei momenti in cui fa tantissimo e altri in cui si blocca si ferma. Ecco, questo è un momento in cui nell’ambito del lavoro devi fare delle scelte e entro la fine del mese forse abbandonare percorsi inutili. Non è facile mantenere i nervi saldi e quasi sempre nei fine settimana c è qualcosa da ridiscutere;

Toro. Il Toro è forte e lo sarà sempre di più. Questo è un momento dominante, anche per chi ha un’attività in proprio. L’ho scritto anche nel mio libro del 2020. Giove e Saturno saranno favorevoli da dicembre. Evidentemente ora stai portando avanti un progetto che è solo all’inizio, magari è nuovo, ma che decollerà. E anche quelli che non sono del tutto soddisfatti magari portano avanti imprese e guadagnano. C’è da dire che la questione casa diventa dominante, per molti Toro, da qui a pochi mesi;

Gemelli. Più si avvicina dicembre e più alcune questioni pratiche, legali, saranno risolte, sbloccate. Insomma, se c’è un progetto che è rimasto arenato dall’autunno dell’anno scorso Se c’è qualcuno che ha cercato di farti del male, devo dire che ha le settimane contate perché sarai tu a vincere. Il weekend, inoltre, lo dico subito, porterà un aumento della sensualità. Opportunità in più;

Cancro. Sarà che la tensione è alta, fatto sta che al mattino ti svegli piuttosto agitato e è chiaro che tutto quello che stai facendo costa fatica. Magari hai anche un buon successo personale, per ti rendi conto che a volte sarebbe meglio starsene un po’ più da soli. Per esempio, coloro che hanno iniziato un lavoro piuttosto pesante, sì magari sono più contenti di prima perché fanno delle cose un po’ più interessanti, per riuscire a completare tutto è difficile. Ed ecco perché parlo di chiusure anticipate, situazioni che devono vederti protagonista ma lontano da crisi. Entro la fine dell’anno in amore sarà necessario fare una scelta.

Latte e Stelle per Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione

Leone. Il Leone se vive delle incertezze è solo perché si era messo in testa dei progetti un po’ troppo faraonici e bisogna tornare un po’ con i piedi per terra. Nell’ambito del lavoro è probabile che tu, entro la fine dell’anno, debba scegliere una nuova strada. Questo è un mese importante. Novembre vede ancora l’assistenza di Giove, pianeta della fortuna, dei contatti, delle novità e anche dei cambiamenti, che potrebbero essere repentini, motivati e di successo;

Vergine. La Vergine pare che in questo giovedì sia un po’ sotto torchio. Si tratta solo di qualche giorno di tensione. Forse devi fare delle scelte che scontentano qualcuno. In particolare, chi è un capo, chi deve organizzare delle situazioni, ora non riesce a essere tranquillo, proprio perché una decisione comporta un vantaggio e uno svantaggio, anche in termini di amicizie e inimicizie. Vai avanti per la tua strada. L’amore ora non occupa il primo posto nei tuoi pensieri perché c’è altro da fare;

Bilancia. La Bilancia parte bene ma un po’ a rallentatore. In particolare, io credo che in questi giorni con Ariete, Cancro, possano esserci delle piccole difficoltà. Sei arrivato a un punto della tua vita in cui non accetti più compromessi, e questo da una parte è molto importante. Sei anche molto caustico nei giudizi. Ma come? Dov’è finita la Bilancia diplomatica, la Bilancia sempre pronta a capire? C’è sempre, però anche tu hai un limiti. La tua pazienza è arrivata al limite;

Scorpione. Lo Scorpione ha una forte emotività, che se si traducesse in emozioni non sarebbe niente male. Purtroppo, lo Scorpione vive spesso delle situazioni d’amore un po’ travagliate e non riesce a liberarsene, anche perché se riceve un torto tende a ricambiare lo sfavore ricevuto. Solo che così facendo perde tanto tempo, invece lo Scorpione più evoluto non si ferma, va avanti e cerca di dimenticare anche quelli che gli hanno fatto de male. Il weekend in arrivo porta in auge i sentimenti. Nel lavoro ci sono opportunità in più.

Latte e Stelle per Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

Sagittario. Il Sagittario deve sfruttare Giove per l’ultimo mese nel segno. Questo non vuol dire che novembre sarà l’ultimo mese carico di emozioni e di possibilità. Tra l’altro, in queste 24 ore qualche piccolo ostacolo potrebbe capitare, ma solo in termini di pigrizia o magari di ritardi che non sono dovuti dalla tua volontà. Un piccolo rallentamento che sarà superato a breve. L’amore bussa alla tua porta;

Capricorno. È un giovedì particolare, in cui devi lottare con persone che sono un po’ contro di te, ma io continuo a pensare quello che ho detto diverse volte e cioè che tu hai premuto il tasto reset, ovvero hai tentato di far ripartire la tua vita da zero, anche magari sulla base delle esperienze passate. Però ora non vuoi più persone attorno che limitino il tuo raggio d’azione. Raccomando un po’ di prudenza anche per quanto riguarda il fisico. Diciamo che in questi giorni hai talmente tanto stress nella tua mente che bisogna cercare di fare un po’ di pulizia, ecco. Un po’ di tranquillità ci vorrebbe. Nei rapporti con Cancro e Ariete qualche dubbio resta;

Acquario. L’Acquario è molto confuso e in questi giorni anche un po’ arrabbiato perché deve mettere a posto questioni burocratiche. Una bolletta, una multa, una questione cartacea. Ora, l’Acquario proprio l’ultimo dei segni che vorrebbe avere a che fare con la burocrazia. Tutti, naturalmente, quando abbiamo dei problemi da questo punto di vista non siamo tranquilli, però l’Acquario detesta le file, detesta non risolvere le cose subito e se questa tensione si riversa anche in cassa, in problemi che riguardano i soldi, l’amministrazione delle spese in famiglia, allora sono guai. Con Marte e Venere favorevoli, però, alla fine, riesci a vincere. C’è un’emozione in più rispetto a ottobre, e dunque anche i sentimenti più schivi, più occultati, più difficili da portare avanti, saranno chiariti;

Pesci. La cosa più importante è che dalla fine di novembre Giove non sarà più contrario, quindi qualcosa dovrebbe già muoversi nella tua vita: una chiamata, un piccolo successo. Ancora non abbiamo il clamore dell’anno prossimo, quando torni in primo piano. Ora dipende da dove si parte . Chi ha avuto un punteggio basso ora ha un puntino in più a favore, poi avrà qualcosa di meglio l’anno prossimo, anche la possibilità di abbandonare situazioni confuse, infruttuose, però insomma ben venga questo momento di rivalsa. Solo l’amore è un po’ offuscato perché questa crescita, questo cambiamento, riguarda soprattutto le questioni pratiche, mentre in amore una persona è lontana oppure tu- in questi giorni- rimetti in discussione un po’ tutto. Se poi nella tua vita, dopo una separazione, si presenta un a persona con il cuore in mano, potresti non crederle del tutto. Attenzione a non vivere trasgressioni pericolose, soprattutto se ti interessano due persone o se ci sono questioni poco chiare da gestire.

Per ascoltare direttamente online questo oroscopo su LatteMiele: qui il link.

Maria Mento