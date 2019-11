“Qui non ti siedi” episodio di razzismo verso una bambina ad Alessandria

“Alabama 1955? No, Alessandria 2019” inizia così il racconto della consigliera comunale Vittoria Oneto, esponente del PD, che in un post sulla propria pagina facebook ha raccontato il surreale episodio di cui è stata spettatrice, ma assolutamente non inerme. Dal racconto apprendiamo come ieri la consigliera abbia assistito ad una scena che sembra venire davvero da un altra epoca: una signora anziana voleva impedire ad una bambina di colore di sedersi sull’autobus.

“Salgono una mamma con due bambini. Lei si appoggia in uno spazio largo col passeggino e la bambina di circa 7 anni prova a sedersi in un posto vicino ad una signora di circa 60 anni che aveva appoggiato la sua borsa della spesa sul sedile. La signora guarda la bambina e le dice : NO NO TU QUI NON TI SIEDI! Io dico alla donna di spostare la borsa e di fare sedere la bambina ma lei insiste e mi dice in modo arrogante di farmi gli affari miei. Peccato, hai trovato la persona sbagliata. La madre della piccola non dice nulla e guarda a terra.

A quel punto alzo la voce sempre di più e le intimo in malomodo di fare sedere immediatamente la bambina e di vergognarsi con tutto il fiato che avevo in gola.”

La signora a quel punto avrebbe ceduto, facendo sedere la bambina ma continuando a borbottare. Il tutto nel silenzio degli altri presenti che, a dire della consigliera, “erano in parte compiaciute, in parte no” dal suo intervento a favore della bambina.

Le reazioni alla narrazione sul social Facebook

La consigliera comunale ha concluso il suo sfogo raccontando di aver pianto. “Sono scesa dall’autobus e ho pianto . Per il nervoso, per la tristezza per il senso di sconfitta che ho provato e provo. Come se questi giorni non fossero già dolorosi. È questo quello che siamo? È questo quello che vogliamo essere? Io non voglio crederci”. Il post di denuncia è stato condiviso centinaia di volte raccogliendo molti plausi, ma qualcuno l’ha anche accusata di strumentalizzazione: “Bianchi rossi gialli non importa la maleducazione e’ il problema. Allora quelli che non fanno sedere gli anziani? Le donne in gravidanza? Questa era una cretina, non tiriamo sempre fuori il razzismo” ha scritto un utente. Molti altri hanno messo in dubbio la veridicità dell’accaduto, definendola “una grossa balla”.