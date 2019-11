Simona Ventura ha subito molte cattiverie in tv: “Le donne? Sono state le peggiori con me” – VIDEO

Simona Ventura ha svelato di aver subito molte cattiverie nel mondo dello spettacolo, a detta sua le donne sono state le peggiori con lei

Si torna a parlare di Simona Ventura, l’amata conduttrice in un’intervista rilasciata al magazine F ha ammesso di aver subito molte cattiverie in passato nel mondo dello spettacolo, il più delle volte da parte di altre donne.

La Ventura pensa di essere stata fortunata perché è stata in tv negli anni in cui il suo tipo di conduzione era una cosa nuova ed è per questo che ha avuto molto potere e successo.

La conduttrice ha poi aggiunto: “Essendo una persona generosa ho prestato purtroppo il fianco anche a tante cattiverie. Le donne? Sono state le peggiori con me. Non so perché, ma ho sempre fatto molta paura. E questo devo ammettere che mi dispiace proprio tanto.”

Ad oggi è felice? In merito a ciò ha detto che deve stare attenta a dire di essere felice perché quando lo dice attira invidie e energie negative.

Sara Fonte