Stasera in TV | Cosa c’è oggi, giovedì 7 novembre 2019

La programmazione, in prima e seconda serata, di giovedì 7 novembre 2019.

Cosa c’è stasera in tv? Ecco, per voi, la programmazione, in prima e seconda serata, di oggi, giovedì 7 novembre 2019. Iniziamo da Rai 1 che propone un nuovo episodio della serie tv “Un passo dal cielo”. A seguire, una nuova puntata di “Porta a Porta”.

Su Rai 2 va in onda il film d’animazione “Maleficent”: quando la principessa Aurora viene al mondo, tutto il regno è entusiasta. L’unica ad essere furiosa e’ la strega cattiva Malefica, che maledice la piccola, prefigurandole la morte al compimento dei sedici anni per via di una puntura di un dito sul fuso di un filatoio. Crescendo sotto l’ala protettiva del padre e delle tre fatine Giuggiola, Florina e Verdelia, Aurora si ritroverà al centro di un conflitto tra il regno della foresta che ha imparato ad amare e il regno umano, a cui appartiene, mentre Malefica realizzerà che la principessa potrebbe essere la chiave per la pace, prendendo drastiche decisioni che cambieranno per sempre entrambi i mondi. In seconda serata, il documentario “Ilva-A denti stretti”.

Su Rai 3 va in onda una nuova puntata di “A raccontare comincia tu”. Raffaella Carrà intervista Vittorio Sgarbi. Subito dopo, il documentario “Illuminate – Virna Lisi Oltre la bellezza”.

Passiamo alle reti Mediaset, iniziando da Rete 4 che propone l’approfondimento di attualità e politica di “Diritto e rovescio”. A seguire, il film “Camere da letto”.

Su Canale 5 torna “Adrian”, lo show evento che ha per protagonista Adriano Celentano, seguito dal tg della notte.

Su Italia 1 va in onda il film “Sharlock Holmes”: rivisitazione del celebre personaggio di Sir Arthur Conan Doyle che vede Sherlock alle prese con un diabolico piano di un Lord, nonché assassino seriale, per conquistare il mondo. Naturalmente ad aiutarlo ci sarà il suo amico assistente Watson. In seconda serata, il film “Crimson Peak”.

Su La 7 va in onda l’approfondimento di attualità e politica di “Piazzapulita”, seguito dal tg della notte.

Per quanto riguarda gli altri canali del digitale terrestre, su Real Time segnaliamo una nuova puntata di “Shopping Night”.

