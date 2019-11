Un uomo ha accoltellato la sua ex e il nuovo compagno su un treno Frecciarossa. La donna è in grave condizioni

Un addetto delle pulizie ha accoltellato sul treno Frecciarossa 9309 Torino-Roma la sua ex compagno e il suo attuale fidanzato. La donna è in gravi condizioni. L’episodio è avvenuto a bordo del treno fra le stazioni di Reggio Emilia e Bologna.

Grave episodio avvenuto a bordo del treno Frecciarossa 9309 Torino-Roma. Un operatore di una ditta esterna che effettua le pulizie a bordo di Trenitalia ha accoltellato due persone sul treno fra le stazioni di Reggio Emilia e Bologna.

L’uomo ha visto la sua ex con il nuovo compagno e, in preda alla gelosia, ha accoltellato prima la donna e poi l’uomo accorso in suo aiuto. L’aggressore ha accoltellato la donna in varie zone del colle, del torace e delle gambe. I due feriti e l’aggressore sono tutti di nazionalità italiana. La donna accoltellata è stata portata intubata all’ospedale e appare in condizioni critiche.

Donna accoltellata sul treno Frecciarossa Torino-Roma: è in gravi condizioni. Fermato l’aggressore nella stazione di Bologna

L’episodio è avvenuto questa mattina intorno alle 10.30. L’uomo è sceso a Bologna, ma è stato prontamente fermato dalla Polizia Ferroviaria poco dopo, grazie anche al tempestivo aiuto di alcuni viaggiatori. Il treno è stato fermato a Bologna e sono in corso tutte le operazioni per indagare sul caso. I passeggeri a bordo hanno subito disagi e sono stati trasferiti su altri treni.

Anche la donna rimasta gravemente ferita lavora per Trenitalia ed è dipendente della ditta esterna che effettua i servizi di ristorazione. L’uomo ha usato un coltellino a serramanico.