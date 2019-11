Carolina Stramare lascia il fidanzato per Eros Ramazzotti? Il gossip – VIDEO

Carolina Stramare ha lasciato l’ormai ex fidanzato per intraprendere una relazione con Eros Ramazzotti?

Ad attirare l’attenzione del gossip nelle ultime ore Carolina Stramare, da poco la bellissima Miss Italia è tornata single, stando a quanto ha rivelato il settimanale Spy avrebbe lasciato il fidanzato per Eros Ramazzotti.

In una recente intervista la Stramare in merito alla fine della sua relazione aveva detto che i sentimenti possono cambiare, stando ai rumors però c’entra proprio il cantante.

Dopo essere stata eletta Miss Italia, la bellissima e giovane ragazza si era lasciata sfuggire di aver ricevuto un messaggio da Ramazzotti, il cantante le aveva fatto i complimenti per il titolo di più bella d’Italia.

La Stramare ha davvero lasciato l’ormai ex fidanzato per Eros Ramazzotti? Non ci resta che attendere per scoprirlo.

Sara Fonte