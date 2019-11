Meme uomini muscolosi: “Un modo immediato per condividere una nozione”

Esiste un meme virale che raffigura degli uomini muscolosi al computer: ecco in cosa consiste e perché è differente dagli altri meme.

Il concetto di meme nasce sul web e riguarda un format con frasi e/o immagini ripetute per suscitare ilarità in chi le guarda. Esiste per un differente tipo di meme, che non si basa principalmente sull’immagine o la frase ad effetto (sebbene l’immagine ha la sua valenza e lo fa rientrare nella tipologia di contenuto). Stiamo parlando del meme degli uomini muscolosi al computer. In essi non è contenuta una battuta, o un immagine di per sé divertente, a renderlo ironico è un artificio che viene utilizzato nella commedia conosciuto come principio dell’incongruità.

Tale principi consiste nell’assegnare un ruolo inconsueto ad un protagonista: ad esempio quello che succede in Shrek assegnando all’orco il ruolo di protagonista positivo, oppure a Leonard di ‘Big Bang Theory‘ il ruolo del ruba cuori. Nel meme tale effetto è reso dal fatto che ha chiedere un’informazione è un ragazzino dal “aspetto nerd” a cui rispondono degli uomini palestrati. Nella mente di chi guarda questo crea un effetto straniante poiché per preconcetto si ritiene che il ragazzino debba essere quello informato e gli uomini palestrati interessati semplicemente alla cura del corpo.

A cosa serve il meme degli uomini muscolosi

Se le immagini correlate al testo servono a catturare l’attenzione del lettore, la parte testuale non ha l’intento di fare ridere. Al contrario in questi meme si trovano delle spiegazioni chiare e semplici di un concetto. Uno di questi ad esempio spiega la teoria della “Piena automazione” in grandi linee. Questo permette di giungere al ragazzino che fruisce continuamente di questi contenuti e a questi di avere un’infarinatura su un argomento che altrimenti dovrebbe cercare su forum o su siti specializzati con tutte le difficoltà del caso.

Ma non solo, perché nelle spiegazioni solitamente ci sono inviti ad informarsi più approfonditamente sulla questione in oggetto, andando a controllare la base teorica da cui parte una teoria o a chiedere a chi ne sa di più. Potremmo dire, insomma, che questi meme degli uomini muscolosi hanno una funzione istruttiva.