Oroscopo Paolo Fox di oggi 8 novembre 2019: i Vergine devono trattare con cautela le questioni familiari

Venerdì 8 novembre 2019.

Ariete, Toro, Gemelli e Cancro

Ariete. Nelle ultime settimane avete vissuto dei weekend carichi di tensioni. Il fine settimana che sta per arrivare sarà migliore e questo perché finalmente, non avete più la Luna in opposizione. Certo, questo non significa che di colpo tutti i problemi si risolvano e infatti Marte ancora in opposizione indica che ancora vi trovate dentro a situazioni di non facile risoluzione. Dipende sempre tutto dalla vostra situazione personale e dalla vostra età. In risalita l’amore grazie a un buon transito di Venere;

Toro. Venere non pi opposta pota distensione in amore, anche per quelle coppie che hanno vissuto crisi e complicazioni e che ora sono più serene. Ancora non del tutto chiarificati i rapporti interpersonali, dove alcune perplessità permangono, ma è un omento buono per sanare rapporti che si sono rovinati nel recente passato o addirittura per recuperare delle situazioni che si pensava di aver definitivamente chiuso. Il consiglio: non stancatevi troppo in questo fine settimana;

Gemelli. I Gemelli tirano un sospiro di sollievo grazie a un weekend più sereno, rispetto alle giornate di mercoledì e giovedì che invece si sono rivelate abbastanza stancanti per una buona parte dei nati del segno. Non escludo del tutto qualche dubbio o qualche tensione, ma ci sarà un progressivo recupero. Potete essere punto di riferimento per una persona cara che si trova in una situazione difficile e che ha bisogno di un pilastro a cui appoggiarsi. Pieni di voglia di costruire qualcosa i rapporti con l’Ariete;

Cancro. Weekend abbastanza teso per i nati sotto il segno del Cancro a causa degli influssi della Luna, vostro astro tutelare. Alternerete momenti di positività ad altri in cui sarete più cupi e in cui certi ostacoli vi sembreranno insormontabili, ma bisogna anche ricordare che la l’essere lunatici è una caratteristica del vostro segno. Voi siete uno dei segni “sensitivi” dello zodiaco, ma in questo weekend sarà meglio che non vi affidiate alle vostre sensazioni. Il consiglio: avanzate con cautela in amore.

Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione

Leone. Passione in aumento, per il Leone, in questo fine settimana e questo sarà possibile grazie al doppio influsso positivo di Giove e Venere. Da oggi fino a domenica una tre giorni ottima per incontri e relazioni. Le cose migliorano rispetto alle tensioni che avete avvertito a inizio settimana e ora vi sentite persino più energici e risoluti. Forse alcuni Leone dovranno superare una prova. Io vi ricordo che, adesso, la cosa importante è capire quali sono le persone su cui poter fare affidamento, e scartare le persone che invece non sono dalla vostra parte;

Vergine. Il mese che da poco è iniziato porterà notizie positive per contenziosi che avete in atto a livello legale o economico. Novembre sarà decisivo per risolvere questo tipo di problematiche. La Luna dissonante di questo weekend, però, non è positiva su denaro e questioni finanziarie. Bisogna andare cauti anche in amore, al momento. Il consiglio: cercate di affrontare e risolvere con estrema chiarezza le questioni familiari, perché ci sarà da fare scelte ben motivate e pensate;

Bilancia. Anche per la Bilancia fine settimana dai tuoni più scuri che chiari, e questo sempre per opera di una Luna che si troverà in opposizione al vostro segno. Sarete nervosi e tesi, anche a causa di spese che non avevate messo in conto di dover sostenere o per delle complicazioni che potranno sorgere in casa, in famiglia. Cercate di non fare troppo e di non agitarvi eccessivamente, e soprattutto non siate troppo critici: potreste pentirvene;

Scorpione. Forza e determinazione: sono queste due le parole chiave del weekend appena iniziato per lo Scorpione. Per quanto riguarda l’ambito lavorativo, sono finalmente dimenticati i problemi che avete vissuto nel corso dei mesi estivi e adesso siete più sicuri che mai relativamente alla strada che volete intraprendere. Anche in amore, se avete vissuto un momento di crisi, si può dire che tutte le difficoltà siano superate. Adesso cresce la passione.

Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

Sagittario. Siete sempre intraprendenti in qualunque tipo di rapporto voi viviate, che sia professionale o sentimentale. Il fine settimana appena iniziato non fa altro che mettere in evidenza questa vostra bella propensione. Per voi, emozioni e novità in arrivo a livello sentimentale e nella vita di coppia;

Capricorno. Sensazioni in picchiata, per il segno del Capricorno, in questi tre giorni. Potrete sentirvi un po’ giù di corda e questo influirà sui vostri rapporti interpersonali. Se vi siete lasciati dei rapporti alle spalle, adesso possono riaffiorare anche delle tensioni che riguardano dei legami non più attivi. Chi deve portare avanti un’attività potrebbe subire una battuta d’arresto a causa di situazioni non previste o di alcuni ritardi;

Acquario. C’è un bel recupero psico-fisico per l’Acquario in questi tre giorni, e questo grazie all’influsso di Venere e Marte che sono nel segno. Le situazioni che vi capiterà di vivere saranno più lineari e più facili da governare. Le coppie che vivono da tempo un amore adesso dovrebbero cercare di ravvivare i toni del proprio rapporto. Buone stelle, per le relazioni nate da poco. Sono favoriti gli incontri nuovi e le emozioni belle;

Pesci. Fine settimana buono quello che vi apprestate a vivere. Certo, dovrete contenere le spese perché possibile che ci siano delle uscite impreviste da destinare a un viaggio o a un trasferimento. Bisogna stare attenti anche all’amore, perché chi è in coppia magari è innamorato ma non riesce a tirare fuori il meglio dal rapporto col partner. Questo succede, probabilmente, a causa della lontananza o per i troppi impegni che avete da portare avanti. Attenzione a non cadere nella trappola del passato che ritorna e dei vecchi amori che si rifanno vivi.

Maria Mento