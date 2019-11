Rissa trash in TV, Vauro sbotta contro ‘Er Brasiliano’: “Minacci una donna? fascio di m***a”

Nell’ultima puntata di ‘Dritto e Rovescio’ Vauro ha perso le staffe quando ‘Er Brasiliano’ ha minacciato Francesca Fagnani.

Ospite della trasmissione di Paolo Del Debbio ‘Dritto e Rovescio‘ ieri sera c’era un personaggio discutibile soprannominato ‘Er Brasiliano’. L’uomo, all’anagrafe Massimiliano Minocci, è conosciuto sul web per le foto del fisico statuario e per i tatuati inneggianti al nazi-fascismo. Dai media e dalla Polizia di Roma, invece, è conosciuto per la partecipazione alle manifestazioni contro il degrado urbano di Casa Pound. Proprio Minnocci è stato uno degli animatori della protesta andata in scena qualche mese fa per l’assegnazione di una casa popolare ad una famiglia di immigrati che ne aveva pieno diritto.

Ma non solo, visto che Minocci ha dei precedenti penali per spaccio di cocaina e aggressione. Qualche tempo fa, intervistato da Enrico Lucci, aveva dichiarato con fierezza: “Vendere la cocaina per strada è sbagliato, lo facevo per campà. Andavo a menà ai bar boni, ai negri, ste cose qua, no ai poveracci, a quelli che rompono i coijoni”. I presupposti per uno spettacolo trash, insomma, c’erano tutti, ma nessuno si sarebbe atteso che la sua presenza avrebbe portato ad una vera e propria rissa.

Rissa tra Vauro e ‘Er Brasiliano’

La tensione è cominciata a salire sin dalle prime parole dell’ospite, il quale afferma che non c’è un problema di fascismo a Roma: “Partiamo dal presupposto che Roma non è fascista… Roma è casa mia, nella borgata mia vige ordine e disciplina, devi fare quello che dico io”. Completata quella frase irrompe nel discorso Francesca Fagnani che dice: “Ma in che film? Ma se sono venuti da lei i carabinieri un giorno sì e l’altro no…”, e questo risponde: “Te li faccio vedere io…”.

Non credendo a quello a cui stava assistendo, Vauro si intromette e dice: “Queste sono minacce”, quindi si pone faccia a faccia contro ‘Er Brasiliano’ e aggiunge: “Ha minacciato una donna. Queste sono minacce”. Minocci a quel punto lo provoca, forse proprio per acuire la tensione già palpabile e gli dice: “Puzzi de vino”; Vauro non ci vede più e con le dita agli occhi del contendente urla: “Fascio di me***, vergognati… Minacciare una donna”. A quel punto è costretto ad intervenire il conduttore che minaccia entrambi di far terminare anzitempo la loro presenza nel programma.