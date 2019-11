Sassuolo-Bologna, dove vedere la partita in diretta TV e in streaming?

Dodicesima giornata di Serie A al via con l’anticipo del venerdì sera fra Sassuolo e Bologna. Il match è in programma stasera alle ore 20.45 e sarà visibile su Sky.

Il primo incontro della dodicesima giornata del campionato di calcio di Serie A 2019/2020 si giocherà questa sera alle 20.45 con la sfida fra i padroni di casa del Sassuolo e il Bologna. Il Sassuolo è reduce dal pareggio in extremis contro il Lecce, mentre il Bologna è stato sconfitto proprio all’ultimo in casa dall’Inter.

In casa Sassuolo è out per squalifica Obiang: De Zerbi si affiderà a Duncan, Magnanelli e Locatelli a centrocampo. In avanti tridente offensivo formato da Berardi, Caputo e Boga. Nel Bologna non sono convocati Santander e Soriano per infortunio: dietro alla punta Palacio dovrebbero agire Orsolini, Svanberg e Sansone. Medel potrebbe partire dal primo minuto a centrocampo al fianco di Poli.

Le probabili formazioni:

Sassuolo (4-3-3): Consigli; Toljan, Romagna, Peluso, Kyriakopoulos; Duncan, Magnanelli, Locatelli; Berardi, Caputo, Boga.

Bologna (4-2-3-1): Skorupski; Mbaye, Danilo, Bani, Krejci; Poli, Medel; Orsolini, Svanberg, Sansone; Palacio.

Dodicesima giornata di Serie A, il Sassuolo riceve il Bologna nell’anticipo del venerdì sera: ecco dove poter vedere l’incontro in TV e in streaming

Sassuolo-Bologna è un’esclusiva di Sky Sport. Sarà possibile vedere il match in diretta dalle 20.45 di stasera su Sky Sport Serie A, canale 202, e su Sky Sport 251. Su Sky Go, inoltre, sarà disponibile il Live-Streaming che permette di vedere i programmi Sky su pc e dispositivi mobili.

I precedenti fra le due squadre a Reggio Emilia in Serie A sono 5: 1 pareggio, 1 vittoria del Sassuolo e 3 del Bologna. Nella passata stagione il match terminò sul punteggio di 2-2: per il Sassuolo andarono in gol Marlon e Boateng, mentre nel Bologna i gol furono realizzati da Palacio e Mbaye.