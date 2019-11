Stasera in TV | Cosa c’è in tv oggi, venerdì 8 novembre 2019

La programmazione, in prima e seconda serata, di venerdì 8 novembre 2019.

Cosa c’è stasera in tv? Ecco, per voi, la programmazione, in prima e seconda serata, di oggi, venerdì 8 novembre 2019. Iniziamo da Rai 1 che propone una nuova puntata di “Tale e Quale Show”. A seguire, una nuova puntata di “TV7”.

Su Rai 2 vanno in onda le serie tv “N.C.I.S” e “Criminal Minds”.

Su Rai 3 va in onda il documentario “1989 Cronache dal Muro di Berlino”. In seconda serata, il tg della notte.

Passiamo alle reti Mediaset, iniziando da Rete 4 che propone una nuova puntata di “Quarto Grado”. Subito dopo, un nuovo episodio della serie “Il Commissario Schumann”.

Su Canale 5 va in onda una nuova puntata della fiction “L’Isola di Pietro 3”. A seguire, il tg della notte.

Su Italia 1 va in onda il film “Jupiter-Il destino dell’universo”: quando Jupiter Jones è nata, i segni hanno predetto per lei un grande destino. Divenuta adulta, però, Jupiter si ritrova nella fredda realtà di un lavoro come donna delle pulizie. Tuttavia, quando sulla Terra arriva Caine, un misterioso cacciatore incaricato di rintracciarla, Jupiter viene a sapere che, geneticamente, lei è la prossima in linea per una ereditè straordinaria che potrebbe alterare l’equilibrio del cosmo. In seconda serata, il film “Fighting”.

Su La 7 va in onda una nuova puntata di “Propaganda Live”, seguita dal tg della notte.

Per quanto riguarda gli altri canali del digitale terrestre, su Real Time segnaliamo una nuova puntata di “Bake Off Italia”.

Maria Rita Gagliardi