Ballando con le Stelle, Milly Carlucci dice “no” alla raccomandazione di una showgirl?

Secondo il settimanale “Spy”, Milly Carlucci avrebbe detto “no” alla raccomandazione, come concorrente alla prossima edizione di “Ballando con le stelle”, di una nota showgirl.

Milly Carlucci odia le raccomandazioni, a tal punto da aver rifiutato la partecipazione di una nota showgirl, che avrebbe ricevuto “una spinta dall’alto”, alla prossima edizione di “Ballando con le stelle”. Lo riferisce il settimanale “Spy” che, a tal proposito, racconta:

“La showgirl misteriosa. Chi è quella nota soubrette piuttosto stagionata che sta facendo fuoco e fiamme per partecipare al casting della quindicesima edizione di Ballando con le Stelle? Pare che la conduttrice Milly Carlucci non sopporti certe cose. Lei non ama queste insistenze e sembra che alle raccomandazioni dall’alto dica sempre di no!”.

Nancy Brilli rifiuta la partecipazione a “Ballando con le stelle”

“Ballando con le stelle” dovrebbe andare in onda su Raiuno il prossimo anno ed il cast è ancora in fase di lavorazione. La Carlucci avrebbe voluto avere, tra i concorrenti del programma, l’attrice Nancy Brilli che avrebbe rifiutato la proposta, proponendosi, però, come “ballerina per una notte”:

“Nancy Brilli balla, ma solo per una notte. Nonostante l’impegno con il nuovo programma The Masked Singer, Milly Carlucci ha iniziato a corteggiare nuovi vip per le 15esima edizione di Ballando con le Stelle. La prima contattata via sms è l’attrice Nancy Brilli: “Ciao Carissima come stai? Posso rispolverare il mio sogno di averti a Ballando? Ne parliamo? Un abbraccio affettuoso, Milly Carlucci.Veloce la risposta dell’attrice che ha declinato con eleganza. Il motivo? Impegni di teatro. Nancy però non ha perso occasione per proporsi come ballerina per una notte”.

Maria Rita Gagliardi