Berlusconi parla di Milan e di Mediaset, mentre in Forza Italia sono convinti dell’imminenza delle elezioni

Intervista a 360° per Silvio Berlusconi, avvicinato da Milano Finanza.

Il leader di Forza Italia ha parlato di tutti i temi che gli sono più cari, a partire dal tanto amato Milan: “Il Milan è stato un grande amore. Ma come diceva D’Annunzio, in questi casi, mai tornare indietro”.

Mai tornare indietro, anche perché adesso c’è il Monza – da portare in serie A per la prima volta nella storia: “Riaccendere un amore è come farlo con una sigaretta, il tabacco si invelenisce. E anche l’amore. Ora mi occupo del Monza, che mi sta dando grandi soddisfazioni. Coltiviamo il sogno di portarlo in A. Riuscirci sarebbe fantastico”.

Provando a mostrarsi positivo (“Se noi per primi diciamo che il futuro è nero, cosa penseranno i lavoratori e i risparmiatori?”), Berlusconi ha evidenziato come non abbia intenzione di cedere Mediaset (“Mediaset è un patrimonio del Paese”), pur vedendo di buon occhio eventuali investimenti stranieri: “Siamo per il libero mercato e valutiamo positivamente i processi di aggregazione come Fca e Psa. Sono preoccupato, invece, quando gli stranieri scappano dall’Italia, come sta accadendo per la drammatica vicenda dell’Ilva di Taranto”.

Il governo giallorosso è al capolinea: secondo Libero, Berlusconi e i suoi ne sono convinti



Sul fronte “politico”, invece, interessanti sono le rivelazioni di Libero: ad Arcore si sarebbero riuniti il vice presidente Antonio Tajani, i capigruppo di Camera e Senato, Anna Maria Bernini e Maria Stella Gelmini, e il deputato Sestino Giacomoni e ciò che ne sarebbe emerso è che il governo giallorosso – a loro avviso – è agli sgoccioli.

Imminenti quindi le elezioni politche ed in tal senso non c’è opzione alternativa possibile a FI: “ora è il momento dell’ unità, qualunque alternativa a Fi, come si è visto, non ha alcuna prospettiva politica” – scrive Salvatore Dama sul quotidiano vicino al centrodestra.