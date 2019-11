Brescia-Torino, dove vedere la partita in diretta TV e in streaming?

Dodicesima giornata di Serie A, Brescia-Torino è il primo anticipo del sabato. Il match è in programma oggi pomeriggio alle ore 15 e sarà visibile in esclusiva su Sky.

Brescia-Torino, gara valida per la dodicesima giornata del campionato di Serie A 2019/2020, si giocherà oggi pomeriggio alle ore 15. Il Brescia è reduce dal ko di Verona e in settimana Fabio Grosso è diventato il nuovo allenatore al posto di Eugenio Corini; momento no anche per il Torino reduce dalla sconfitta nel derby contro la Juventus e alla disperata ricerca di punti.

Nel Brescia la coppia d’attacco dovrebbe essere formata da Balotelli e Donnarumma, anche se quest’ultimo è insidiato da Ayè; recuperato anche Torregrossa. Out Chancellor: in difesa Gastaldello affiancherà Cistana. Nel Torino out Iago Falque e Zaza: quest’ultimo starà fuori circa un mee per un problema alla caviglia. In avanti agiranno Belotti e Verdi. Le fasce saranno presidiate da De Silvestri e Ansaldi; linea difensiva composta da Izzo, Nkoulou e Lyanco.

Probabili formazioni:

Brescia (4-3-1-2): Joronen; Sabelli, Cistana, Gastaldello, Mateju; Bisoli, Tonali, Romulo; Spalek; Balotelli, Donnarumma.

Torino (3-5-2): Sirigu; Izzo, Nkoulou, Lyanco; De Silvestri, Lukic, Rincon, Meité, Ansaldi; Verdi, Belotti.

Brescia-Torino è un’esclusiva di Sky Sport. Sarà possibile vedere il match in diretta dalle 15 di oggi su Sky Sport Serie A, canale 202, e sul canale 251. Su Sky Go, inoltre, sarà disponibile il Live-Streaming che permette di vedere i programmi Sky su pc e dispositivi mobili.

I precedenti fra le due squadre a Brescia in Serie A sono 17: il bilancio è di 6 vittorie del Brescia, 8 del Torino e 3 pareggi. L’ultimo incontro in Serie A risale addirittura alla stagione 2002/2003, quando le Rondinelle si imposero per 1-0 grazie a un rigore di Guardiola.