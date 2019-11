Inter-Verona, dove vedere la partita in diretta TV e in streaming?

Dodicesima giornata di Serie A, l’Inter ospita il Verona nel secondo anticipo del sabato. Il match inizierà alle 18 e sarà visibile su Sky.

Inter-Verona è il secondo anticipo del sabato valevole per la dodicesima giornata di Serie A. L’Inter nel turno precedente ha conquistato tre punti in extremis sul campo del Bologna, mentre il Verona ha sconfitto al Bentegodi il Brescia con il punteggio di 2-1.

Antonio Conte dovrebbe confermare il suo 352 classico con Godin, De Vrij e Skriniar sulla linea difensiva. Out Politano: in attacco conferma per Lukaku e Lautaro Martinez. Nuovo infortunio per Sensi, che resterà fuori anche contro il Verona. Gli scaligeri devono fare a meno di Kumbulla e Veloso: saranno Dawidowicz e Pessina a prendere il loro posto, rispettivamente in difesa e a centrocampo. Verre e Zaccagni agiranno alle spalle di Salcedo.

Probabili formazioni:

Inter (3-5-2): Handanovic; Godin, De Vrij, Skriniar; Candreva, Barella, Brozovic, Vecino, Biraghi; Lautaro Martinez, Lukaku.

Verona (3-4-2-1): Silvestri; Rrahmani, Dawidowicz, Gunter; Faraoni, Pessina, Amrabat, Lazovic; Verre, Zaccagni; Salcedo.

Dodicesima giornata di serie A, l’Inter ospita il Verona a San Siro: ecco dove poter vedere l’incontro in TV e in streaming

Inter-Verona è un’esclusiva di Sky Sport. Sarà possibile vedere il match in diretta dalle 18 di oggi su Sky Sport Serie A, canale 202, e sul canale 251. Su Sky Go, inoltre, sarà disponibile il Live-Streaming che permette di vedere i programmi Sky su pc e dispositivi mobili.

A Milano i precedenti fra le due compagini sono 28: il Verona non ha mai conquistato l’intera posta in palio, mentre l’Inter ha ottenuto 17 vittorie; 11 volte il match è terminato in parità. L’ultimo incontro risale alla stagione 2017-2018: fu l’Inter a imporsi per 3-0 grazie alla doppietta di Icardi e alla rete di Perisic.