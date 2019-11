Cercano la fede con il metal detector, trovano monete del 1500: valgono più di 100.000 euro

Quando gli è stato chiesto di cercare una fede nuziale con il metal detector non poteva certo immaginare di trovare qualcosa di ancora più prezioso.

Paul Raynard, 44 anni, è “scoppiato in lacrime” quando lui e il suo migliore amico Michael Gwynne, 52 anni, hanno fatto quell’incredibile scoperta lo scorso 29 ottobre. I due, che si trovavano in vacanza, non potevano credere ai loro occhi: grazie all’ausilio del metal detector, i due amici hanno trovato un gruppo di 84 monete risalenti al 1500 in un campo vicino a Ballycastle, nell’Irlanda del Nord.

Una delle monete, risalente al periodo di Enrico VIII, è stimata per un valore di 5.000 sterline, come riferito dagli esperti del settore. Un’altra moneta, datata 1546, (periodo re Edoardo VI) ha un valore di circa 3.000 sterline, come riportato dal quotidiano “Metro”.

“E’ stato come vincere alla lotteria”

Al 44enne era stato chiesto di cercare un anello nuziale che un contadino aveva perso durante il lavoro. I due amici stavano cominciando a perdere le speranze, quando ad un certo punto si sono imbattuti nel “tesoro”. “È stata una sensazione straordinaria – ha detto Paul Rainard – È come controllare i numeri della lotteria e rendersi conto di aver vinto”.

Le monete sono state inviate al Museo Ulster per l’identificazione e la valutazione ufficiali che verranno fatte da un team di esperti. Ci vorranno diversi mesi prima che le 84 monete vengano valutate per intero, ma Paul ha riferito che già altri esperti gli hanno detto che il valore delle monete potrebbe superare le 100.000 sterline (circa 115.000 euro).