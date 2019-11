Oroscopo Paolo Fox di oggi 9 novembre 2019: i Bilancia hanno la Luna opposta in amore

Sabato 9 novembre 2019. Anche oggi ci ritroviamo qui con “Latte e Stelle”, la rubrica dell’oroscopo di Paolo Fox quotidianamente in onda in esclusiva su LatteMiele e ormai anche nostro appuntamento fisso del giorno. A questo link potrete leggere la classifica settimanale dell’oroscopo di Paolo Fox, pubblicata con il settimanale Di Più lo scorso sabato.

Latte e Stelle per Ariete, Toro, Gemelli e Cancro

Ariete. Avere la Luna nel segno significa avere molta grinta, che però può anche sfociare in una certa aggressività. La differenza di questo weekend, rispetto a quelli precedenti, è che non abbiamo la Luna storta, anzi abbiamo la Luna nel segno, quindi c’è un grande vantaggio in più: hai voglia di reagire, positivamente. Anche se le cose, magari, durante i weekend non vanno bene, se lavori male o hai dei problemi, adesso fai spallucce, insomma cerchi di prendertela un pochino di meno. In amore, tutti quelli che per avari motivi sono stati lontani da una persona possono e devono riavvicinarsi;

Toro. Come ho scritto anche nel mio libro del 2020, sei uno dei segni più forti. Certo, per un Toro è sempre molto difficile allontanarsi da ciò che è tradizione, da ciò che è consueto, quindi è molto probabile che alcuni rapporti che hai avuto per molti anni siano difficili da modificare. Non dico cancellare, però tu vorresti qualcosa in più dal partner: una promessa, vorresti che facesse un passo avanti. Se una persona non è più con te, se a ottobre c’è stata una crisi, chiaro che questo novembre dovrebbe portarti a una riconciliazione ma non sempre è facile ottenerla. Qualche dubbio per la casa. Trasferimenti, cambiamenti in corso;

Gemelli. I Gemelli hanno una sorta di conto alla rovescia in attivo perché, come ho spiegato in altre occasioni, da dicembre Giove non sarà più opposto. Quindi, chi ha una causa di lavoro, chi ha una causa burocratica in ballo, potrà guardare con speranza al futuro. Questi mesi da qui alla fine dell’anno sono necessari, non solo per ristrutturare la tua vita, ma anche per capire chi sta con te e chi è contro di te e lo sanno molto bene gli imprenditori, le persone che comunque non hanno un rapporto non proprio chiaro con chi sta attorno. Venere opposta dice di essere prudenti in amore o se un amore è lontano di avvicinarsi;

Cancro. Il Cancro in questo weekend è un po’ frastornato, forse anche dubbioso. Sembri pronto anche a dire delle cose che in passato non avresti mai detto. Il fatto è che ti senti molto stanco e quando una persona del Cancro è stanca rischia di avere anche qualche fastidio allo stomaco. Con Saturno, e tra poco con Giove in aspetto particolare, tu potresti dire stop a quello che non ti piace più e in particolare se hai iniziato da poco un lavoro, una nuova mansione, sei sempre piuttosto forte ma molto esausto. Avresti bisogno di un aiuto che pochi riescono a darti.

Latte e Stelle per Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione

Leone. Io direi di farti notare di più perché questo weekend nasce con Giove, Luna, Venere favorevoli, quindi sei desideroso di amore e di amare. La cosa più bella è che ti si nota. Già ti si nota perché sei una bella persona, figuriamoci adesso, in questo weekend davvero intrigante. È come se avessi addosso un faro: le persone sono attratte da te. 48 ore interessanti anche per recuperare terreno. Quali sono i Leone che sono un po’ più tristi/pensierosi? Quelli con ascendenti Pesci, Scorpione Cancro: segni d’acqua che, come si sa, con il fuoco hanno qualche problema. Non fare in modo che l’acqua spegna questo fuoco, che i ricordi di una situazione difficile spengano queste emozioni che invece bisogna recuperare;

Vergine. La Vergine è in fase di recupero dopo un paio di settimane un po’ pensierose. Più che altro frettolose, piene di cose da fare, da sistemare. A te piace sistemare, mettere in ordine, però quando il caos è totale, quando magari sei il responsabile di una situazione da organizzare, perdi le staffe. I mesi tra dicembre e febbraio saranno fondamentali perché c’è un grande progetto di lavoro, per chi si adopera nella professione, ma anche un grande progetto personale da evidenziare. Non fermarti proprio ora. In amore, quello che non va bene adesso potrebbe andare bene dal 26;

Bilancia. La Bilancia ha un po’ di stanchezza e svogliatezza da superare. Perché? Perché si sta adoperando al massimo per fare tante cose ma sente che non c’è nessuna forma di collaborazione. Come se dovessi far tutto da te, e allora a questo punto ti chiedi: sono io più bravo degli altri o sono gli altri che se ne approfittano un pochino? E questo dubbio lo hanno in particolare coloro che vivono da tempo delle tensioni in amore. In amore c’è una sorta di agitazione che oggi, con la Luna opposta, va tenuta sotto controllo;

Scorpione. Lo Scorpione vive due giornate in cui si cercheranno delle risposte. Ricordiamo che a dicembre Giove e Saturno iniziano un transito importante. Il 2020 sarà un anno di riconciliazione con il mondo, ma anche di ristrutturazione- diciamo così- anche a livello personale, quindi attenzione. Hai bisogno di recuperare forze, energia, forse anche intimità in amore. Il fatto di avere Sole e Mercurio attivi indica una grande capacità di analisi e qualche preveggenza.

Latte e Stelle per Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

Sagittario. Voglia di fare l’amore, voglia di amare, voglia comunque di stare con persone piacevole. I Sagittario che non reagiscono sono quelli che da anni fanno una vita che non accettano. È possibile se si ha un ascendente un po’ giù di corda, perché di solito il Sagittario è uno che viaggia, che reagisce, si muove, ma se da tempo stai fermo forse non stai seguendo le tue aspirazioni maggiori o c’è qualcuno che cerca di bloccarti. Puoi ribellarti: ecco 48 ore di forza;

Capricorno. Il tuo è un segno forte e sei pronto a ripartire da zero. Da qualche tempo dico che i Capricorno hanno premuto il tasto reset, ovvero hanno pensato che forse è meglio- anziché ricucire uno strappo, ristrutturare una situazione- buttar giù tutto e ricostruire. Ripartire da zero. In questo momento sembra un po’ difficile, magari, fare questa scelta. Invito alla pazienza: tu ne hai tanta. Al mattino un po’ di fatica si fa sentire;

Acquario. L’Acquario deve recuperare voglia di fare e anche un progetto che può diventare qualcosa di importante a breve. Di recente molti si sono chiusi in loro stessi, quindi andrebbe finalmente riscoperto quel valore positivo dell’amicizia, del confronto, dell’amore, che ogni acquario serba nel suo cuore. Chi ha subito un tradimento a ottobre deve dimenticarlo. È una giornata valida. Voglia di cambiare vita, un po’ perché non ti va più di fare le solite cose e un po’ perché l’Acquario- lo sappiamo- si stanca dopo qualche anno e vuole rinverdire, rimettersi in gioco, fare cose nuove;

Pesci. Piano piano si sta limitando questa azione offuscata delle stelle, anzi qui all’orizzonte c’è un bel Sole che rischiara la tua vita e non è un sole immaginario perché quando Giove sarà attivo (da dicembre) potrai finalmente risalire la china. Già dovresti sentirti un pochino meglio, più positivo, meno ansioso. Se ci sono stati, nel passato, dei rapporti difficili da gestire, ora finalmente riesci a portarli avanti meglio. Emozioni positive. Arrivano punti esclamativi anche per quanto riguarda la vita pratica. In un clima del genere è probabile che qualche amore sia in crisi. Solo gli amori che non hanno ragione di esistere o di proseguire, in questo mese di novembre, potranno essere messi sotto torchio.

