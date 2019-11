Stasera in TV | Cosa c’è oggi, sabato 9 novembre 2019

La programmazione, in prima e seconda serata, di sabato 9 novembre 2019.

Cosa c’è stasera in tv? Ecco, per voi, la programmazione, in prima e seconda serata, di oggi, sabato 9 novembre 2019. Iniziamo da Rai 1 che propone il film “Questione di Karma”: Giacomo è lo stravagante erede di una dinastia di industriali, ma più che interessarsi all’azienda, preferisce occuparsi delle sue mille passioni. La sua vita è stata segnata dalla scomparsa del padre, quando era molto piccolo. L’incontro con un eccentrico esoterista francese gli cambia la vita: lo studioso, infatti, afferma di aver individuato l’attuale reincarnazione del padre di Giacomo. Trattasi di tal Mario Pitagora, un uomo tutt’altro che spirituale, interessato solo ai soldi e indebitato con mezza città. Questo incontro, apparentemente assurdo, cambierà la vita di entrambi. A seguire, il talk show “Io e te-Di notte”.

Su Rai 2 vanno in onda la serie tv “N.C.I.S” ed “F.B.I”.

Su Rai 3 va in onda il programma di approfondimento “Le ragazze”, seguito dal tg della notte.

Passiamo alle reti Mediaset, iniziando da Rete 4 che propone il film “Oliver Twist”: sfuggito dall’istituto di giovani orfani, Oliver si unisce ad un gruppetto di ladruncoli di strada. Ma, al primo colpo, viene arrestato dalla polizia; quella che potrebbe sembrare una tragedia per il ragazzo, si dimostrerà, però, una svolta felice visto che, una volta scagionato dalla testimonianza del libraio, viene accolto dal signor Brownlow nella sua lussuosa casa. Ma i guai per il piccolo Oliver non sono ancora finiti. In seconda serata, il film “Trappola criminale”.

Su Canale 5 va in onda una nuova puntata di “Tu Si Que Vales”, seguita dal tg della notte.

Su Italia 1 va in onda il film “Madagascar”: animali i uno zoo cittadino si annoiano di fare sempre le stesse cose. Scappano dalla routine, ma finiscono dispersi in Madagascar. Subito dopo, il film “Le ultime ore della Terra”.

Su La 7 va in onda una nuova puntata di “Atlantide”, seguita dal tg della notte.

Per quanto riguarda gli altri canali del digitale terrestre, su TV8 va in onda il film “Il Natale di Beth”: una giovane attrice, che vive a New York, ritorna nella sua piccola città, dove è cresciuta, per trascorrere le vacanze di Natale con i suoi cari. Il paese è cambiato molto da quando, dieci anni prima, si era trasferita, per cercare nuove opportunità di lavoro nella Grande mela. Forse i suoi sogni di attrice possono realizzarsi proprio qui.

