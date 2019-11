La classifica settimanale dell’oroscopo di Paolo Fox: previsioni astrali valide dal 11/11/2019 al 17/11/2019

Ritorna il nostro appuntamento domenicale con la classifica settimanale dell’oroscopo di Paolo Fox. È la rubrica dell’oroscopo che Paolo Fox propone sul settimanale Di Più a farci da guida con le stelline dei segni più fortunati.

Due stelle per il Sagittario

Sagittario. Buone opportunità dal punto di vista sentimentale, anche se con qualche ostacolo da affrontare nelle giornate di mercoledì e giovedì. Venere è favorevole. In coppia ci può essere dell’attrito se sono rimaste irrisolte delle vecchie questioni di carattere economico. Nuovi amori? Sì, ma devi sapere chi è la persona che hai accanto come partner. Il consiglio: abbi pazienza. Martedì, e mercoledì, invece, potresti avere dei contrasti sul posto di lavoro, con un escalation di nervosismo nella parte centrale della settimana. Weekend in recupero e foriero di discreto successo. La fortuna sarà migliore a inizio settimana: quello il momento giusto per concretizzare di più.

Tre stelle per Gemelli, Capricorno e Acquario

Gemelli. Venere in opposizione rende conflittuale i rapporti amorosi per i Gemelli, specialmente nelle giornate di venerdì e sabato prossimi. Polemiche eccessive che andranno sicuramente a incidere sui legami di coppia più deboli. Cerca di non alimentare il fuoco dei disagi: magari è silo un problema di lontananza tra te e i partner. In ogni caso, se hai qualcosa da dire dallo adesso. Sul post o di lavoro, la tentazione di mandare tutti a quel paese è forte. Devi solo resistere fino a fine mese, quando Giove ti sarà finalmente favorevole e inizierai una riprese. Non abbandonare le cose certe per seguire l’ignoto. La fortuna consiglia di non fare azzardi, visto le stelle complicate;

Capricorno. Cielo vincente, per il Capricorno, dal punto di vista dell’attività professionale. Hai un’idea? Non tergiversare e cerca di concretizzarla prima possibile. Non devi rimandare a data da destinarsi i progetti che hanno l’opportunità di iniziare da subito. Lunedì e martedì saranno giornate positive. Marte favorevole rende belle le relazioni sentimentali o gli incontri di questo periodo. Fino a venerdì le stelle favoriranno i nati sotto il segno del Capricorno che vorranno cercare l’anima gemella. Qualche Capricorno dovrà chiedere chiarimenti. Dubbi sole frequenti una persona del segno del Cancro. Sotto il profilo della fortuna, bene la giornata di lunedì (con il possibile arrivo di una buona notizia).

Acquario. devi ripartire in amore, ma è complicato perché hai vissuto delle delusioni e ottobre è stato un mese pesante. Cosa fare, dunque? Bisogna riflettere bene, tagliare via della propria vita persone e situazioni ormai inutili, e tornare a guardare al futuro con ottimismo. Hai una grande carica di ottimismo e volontà, ma devi evitare che venga offuscata dal rancore. A metà settimana stelle più efficaci per i sentimenti. Dal punto di vista professionale, sono favorite le questioni pratiche. Vale sempre che quello che ti ho detto spesso in questo 2019: bisogna fare attenzione con il denaro. Il successo dalla tua parte ma ora sei anche molto stanco e si sente. Buona, dal punto di vista della fortuna, l’inizio della settimana, ma ancora meglio sarà nel weekend.

Quattro stelle per Ariete, Toro, Leone e Scorpione

Ariete. Belle novità per te, in amore, fino alla fine del mese. Venere è favorevole e favorisce la nascita di storia d’amore o la ripartenza di relazioni che si erano interrotte. Con Sagittario, Gemelli e Bilancia potresti sperimentare le unioni migliori. Sei tu che ti sei allontanato dal partner, per le troppe cose da fare, e quindi una crisi o una rottura ci sono state anche per colpa tua? La settimana è giusta per fare un po’ di autocritica. Sul lavoro fai tanta fatica e spesso pensi di farla per nulla, ma vedrai che gli sforzi saranno ripagati. Devi trovare il modo di divertirti e sfogarti, incanalando così lo stress. Verso giorno 14 la fortuna sarà dalla tua parte;

Toro. I Toro hanno dovuto cambiare, o per volere o per necessità, ma entro gli inizi dell’anno prossimo- sul lavoro- avranno indietro quello che hanno perso e molto di più. Possibili toni accesi, da evitare, nella giornata di mercoledì. Dal punto di vista sentimentale, se c’è stata crisi in una relazione ora si può pensare di rivederla. Se invece sei sicuro che un legame sia chiuso per sempre, volgiti alle nuove conoscenze senza esitazione. Tra sabato e domenica possibile la revisione di una scelta o un confronto con la persona che ti piace. Capricorno, Toro e Leone i segni con cui potresti avere rapporti più intriganti. Giorno 12 la Luna nel tuo segno favorisce la buona fortuna.

Leone. Verso giorno 14 la Luna sarà favorevole al tuo segno e darà particolare forza ai sentimenti, per cui dovresti già iniziare ad agire adesso- se una persona ti piace- e farti avanti. C’è un ritorno di fiamma dal passato? Devi capire se ne vale davvero la pena. Sul lavoro, situazione che va verso un clima di risoluzione, più sereno, che si concretizzerà soprattutto verso la fine del mese. Devi evitare di essere polemico e portare nervosismo. La fortuna consiglia di essere cauti, soprattutto lunedì;

Scorpione. Sul lavoro, le stelle ti favoriscono e i progetti che farai partire da ora nascono sotto una buona stella. Attenzione al denaro: è vero che ci saranno delle entrate, ma anche spese eccessive per la casa. Le stelle favoriscono le relazioni sentimentali nate il mese scorso e anche i nuovi incontri. Qualche incertezza su delle situazioni del passato che ritornano a galla. Fine settimana incontri ed emozioni molto intriganti. La fortuna è in recupero: sabato e domenica giornate migliori.

Cinque stelle per Cancro, Vergine, Bilancia e Pesci

Cancro. La Luna nel tuo segno nelle giornate di sabato e domenica rende bello e intrigante l’amore in coppia. Qualcuno potrebbe vivere una nuova emozione, perché no? Settimana comunque particolare, più divertente e intrigante rispetto alle ultime che hai vissuto, con più emozioni e con un ritorno delle amicizie. La settimana ti vede protagonista anche sul lavoro, dove puoi risolvere diverse questioni pratiche. Potranno arrivare buone notizie. Situazione di maggior fortuna e di serenità;

Vergine. Puoi ripartire bene sul lavoro, in questi sette giorni, per cui non dovresti esitare nel lanciare un progetto o nel presentare una tua idea a un capo. Vivi le sensazioni in modo amplificato e per questo non ti abbandona quella percezione di essere messo da parte. Lee stelle ti saranno comunque favorevoli verso giorno 21. In amore puoi avere successo ma il nervosismo che porterà la giornata di giorno 14 riuscirà a fare quello che magari non hai avuto il coraggio di fare: chiarire le coese nell’ambito di relazioni che si sono trascinate fino a ora solo per quieto vivere. Devi evitare le situazioni ambigue e magari puoi scoprire, entro la fine del mese che qualcuno che credevi stare dalla tua parte invece rema contro. Lo stress è molto alto, quindi la fortuna non sarà pienissima. Attenzione giorno 14;

Bilancia. Settimana buona per parlare d’amore apertamente e con chiarezza, e le relazioni sentimentali saranno baciate dal successo anche nei prossimi due weekend. I nuovi incontri sono favoriti dalle stelle, e per questo ti conviene giocare a carte scoperte. Buona settimana anche dal punto di vista economico. Giove favorevole ti aiuta ma devi tagliare i rami secchi. Potrai ricevere una notizia riguardo a una richiesta che avevi fatto nel passato. La Luna favorevole nelle giornate intorno al 14 porta una buona fortuna;

Pesci. Qualcuno ha cercato di metterti in ombra sul posto di lavoro? Puoi recuperare, ricordando che è importante portare avanti le tue idee e i tuoi progetti. Le giornate di inizio settimana sono importanti per superare nuove sfide. Non devi sbagliare scelta, invece, in amore. puoi fare quello che ritieni opportuno nell’ambito di una storia in crisi, e cioè o recuperarla o guardare avanti e a una nuova conoscenza. Buona, per le emozioni, la giornata di sabato. Una cosa è certa: le storie e le amicizie che nasceranno ora lasceranno un segno. La fortuna indica che stanno arrivando buone soluzioni e intuizioni, ma che venerdì sarà una giornata un po’ opaca e sconclusionata.

Maria Mento