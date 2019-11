Dodicesima giornata di Serie A, dove vedere le partite di domenica alle 15 in diretta TV e in streaming?

Dodicesima giornata di Serie A, l’elenco completo e la programmazione TV e streaming delle tre partite in calendario domenica pomeriggio alle 15: due partite saranno visibili sui canali Sky e una su DAZN.

Nel primo pomeriggio di domenica a partire dalle 15 si disputeranno tre match di Serie A valevoli per la nona giornata di campionato. La Lazio ospita il Lecce all’Olimpico. Simone Inzaghi recupera in extremis l’argentino Correa, che dovrebbe far coppia in avanti con Ciro Immobile. Out Radu e Marusic: al loro posto scenderanno in campo Bastos e Lazzari. Nel Lecce, Mancosu agirà alle spalle di Falco e Lapadula; Calderoni favorito su Dell’Orco a sinistra. Out Farias e Tabanelli.

La Sampdoria ospita l’Atalanta a Marassi. Ranieri potrebbe dar fiducia a Caprari in avanti dopo il gol vittoria di Ferrara contro la Spal: l’attaccante potrebbe formare la coppia d’attacco con Quagliarella. Rigoni e Jankto dovrebbero agire a centrocampo sugli esterni. In casa Atalanta in avanti Pasalic agirà in posizione da trequartista alle spalle di Gomez e Muriel. Out per squalifica Ilicic. Sugli esterni Hateboer e Castagne sono favoriti su Gosens.

L’ultima sfida in programma alle 15 sarà Udinese-Spal. Nei friulani Nestorovski e Okaka dovrebbe essere il tandem offensivo; De Paul agirà a centrocampo. Dopo l’infortunio, il danese Stryger Larsen rientra fra i convocati e contende un posto a Opoku sull’out di destra. In casa Spal, Semplici si affiderà a Floccari e Petagna in avanti. Out per squalifica Igor: il terzetto difensivo sarà composto da Cionek, Tomovic e Vicari.

Ecco l’elenco completo e la programmazione TV e streaming delle tre partite di Serie A, valevoli per la dodicesima giornata, in programma domenica pomeriggio in contemporanea:

Lazio-Lecce alle 15 su Sky Sport Serie A (canale 202) e su Sky Sport 252

alle 15 su Sky Sport Serie A (canale 202) e su Sky Sport 252 Sampdoria-Atalanta alle 15 su Sky Sport 253

alle 15 su Sky Sport 253 Udinese-Spal alle 15 su DAZN e su DAZN1

Sarà, inoltre, possibile seguire le due partite in programma su Sky sul canale Diretta gol a partire dalle 15 su Sky Sport, canale 251. Su Sky Go sarà disponibile anche il Live-Streaming e potrete seguire sia il canale Diretta gol sia le due singole partite in programma su Sky.

Se siete interessati a seguire il match su DAZN e non avete alcun abbonamento su questa piattaforma, potrete seguire la procedura guidata dal sito ufficiale e creare un profilo con i propri dati personali. Per abbonarvi a DAZN andate su questo link. DAZN è visibile tramite pc, tablet, smartphone e smart tv.

Ricordiamo, inoltre, che anche gli abbonati a Sky avranno la possibilità di guardare le partite trasmesse da DAZN attivando il nuovo canale DAZN1 visibile sul canale 209. Per attivare il canale basterà andare sul sito Sky.it/Faidate o su App Fai Da Te: attraverso questi canali, bisognerà inserire il proprio numero di cellulare, sul quale poi si riceverà il codice promozionale. Per chi possiede Sky da più di tre anni con l’abbonamento a Sky Sport e Sky Calcio, l’offerta Sky-Dazn sarà senza alcun costo aggiuntivo sull’abbonamento; per chi invece ha attivo almeno il pacchetto Sky Calcio, l’offerta costerà 7,99 € al mese anziché 9,99 € al mese e i primi 3 mesi saranno a carico di Sky.