Parma-Roma, dove vedere la partita in diretta TV e in streaming?

Dodicesima giornata di Serie A, il Parma ospita la Roma al Tardini. Il match è in programma oggi pomeriggio alle ore 18 e sarà visibile sui canali Sky.

Parma e Roma si sfideranno questo pomeriggio alle 18 in un match valevole per la dodicesima giornata del campionato di calcio di Serie A. Il Parma è reduce dal pareggio per 1-1 di Firenze della scorsa settimana, mentre la Roma ha sconfitto il Napoli all’Olimpico.

D’Aversa torna a poter contare su Cornelius in avanti, che dovrebbe scendere in campo fin dall’inizio insieme a Kulusevski e Gervinho. Gagliolo torna al centro della difesa; ancora out Inglese e Bruno Alves. Nella Roma, sarà ancora Dzeko il terminale offensivo con Zaniolo, Pastore e uno fra Kluivert e Perotti alle sue spalle. A centrocampo sarà Mancini ad affiancare Veretout.

Probabili formazioni:

Parma (4-3-3): Sepe; Darmian, Iacoponi, Gagliolo, Gagliolo; Kucka, Scozzarella, Barillà; Kulusevski, Cornelius, Gervinho.

Roma (4-2-3-1): Pau Lopez; Spinazzola, Fazio, Smalling, Kolarov; Mancini, Veretout; Zaniolo, Pastore, Kluivert; Dzeko.

Dodicesima giornata di Serie A, il Parma ospita la Roma nel match di oggi pomeriggio alle 18: ecco dove poter vedere l’incontro in TV e in streaming

Parma-Roma è un’esclusiva di Sky Sport. Sarà possibile vedere il match in diretta a partire dalle 18 di oggi sui canali Sky Sport Serie A (canale 202) e su Sky Sport 251. Su Sky Go, inoltre, sarà disponibile il Live-Streaming che permette di vedere i programmi Sky su pc e dispositivi mobili.

I precedenti fra Parma e Roma al Tardini in Serie A sono 25: 13 le vittorie della Roma, 8 quelle del Parma e 4 i pareggi complessivi. Nella passata stagione la Roma si impose per 0-2 con le reti di Cristante e di Under.