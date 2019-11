Stasera in TV | Cosa c’è oggi, domenica 10 novembre 2019

La programmazione, in prima e seconda serata di domenica 10 novembre 2019.

Cosa c’è stasera in tv? Ecco, per voi, la programmazione, in prima e seconda serata, di oggi, domenica 10 novembre 2019. Iniziamo da Rai 1 che propone il film “Nozze romane”: prima che possano dirsi “si”, i fidanzati Bianca (una romana di nobili origini) e Max (un architetto tedesco amante della libertà, trasferitosi in Italia per lavoro) devono affrontare il più grande degli ostacoli: fare accettare ai genitori di lei, il conte Vibaldo e la contessa Gioia d’Arcadia, i futuri consuoceri Eva e Walter Hauser, troppo differenti socialmente, economicamente e culturalmente. Ai tradizionalisti suoceri, Max non ha rivelato tutta la verità sui suoi, alle prese con la fine del loro matrimonio e con la relazione extraconiugale di Walter con la giovane assistente di volo Xenia. Nonostante le apparenze, anche i genitori di Bianca hanno qualche problema da affrontare, A seguire, “Speciale Tg1”.

Su Rai 2 va in onda una nuova puntata di “Che tempo che fa”. In seconda serata, “La Domenica Sportiva”, programma di approfondimento calcistico.

Su Rai 3 va in onda “Conta su di noi Speciale AIRC”, show dedicato alla ricerca sul cancro. Subito dopo, il film “The Hollars”.

Passiamo alle reti Mediaset, iniziando da Rete 4 che propone il film “Cast Away”: analista di sistemi della FedEx diventa naufrago in un isola deserta dopo che il suo aeroplano è precipitato in mare aperto. Disperato e senza nessuna compagnia, si ingegnerà in vari modi, per sopravvivere e per non perdere la ragione, a causa della solitudine. A seguire, il film “Bordertown”.

Su Canale 5 va in onda la prima puntata della fiction “La Caccia-Monteperdido”: due bambine, Ana e Lucia, vengono rapite: cinque anni dopo, Ana viene ritrovata, in seguito ad un incidente d’auto, con una grave commozione cerebrale. Da Madrid, per condurre le indagini, arrivano due agenti dell’UCO, Sara Campos e Santiago Bain che si troveranno a fare i conti con un paese pieno di misteri. In seconda serata, “Tiki Taka”, programma di approfondimento calcistico.

Su Italia 1 va in onda una nuova puntata de “Le Iene Show”. Subito dopo, come ogni domenica, tornano “I Griffin”.

Su La 7 va in onda una nuova puntata di “Non è l’Arena”, seguita dal tg della notte.

Per quanto riguarda gli altri canali del digitale terrestre, su Tv8 va in onda una nuova puntata di “Bruno Barbieri 4 Hotel”.

Rai 1

21:20 Nozze romane (film)

23:30 Speciale Tg1

Rai 2

21:20 Che tempo che fa

23:30 La Domenica Sportiva

Rai 3

20:30 Conta su di noi Speciale Airc

22:00 The Hollars (film)

Rete 4

21:20 Cast Away (film)

23:30 Bordertown (film)

Canale 5

21:20 La Caccia-Monteperdido

23:30 Tiki Taka

Italia 1

21:20 Le Iene Show

01:00 I Griffin

La 7

21:20 Non è l’Arena

01:00 Tg La7

Maria Rita Gagliardi