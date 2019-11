Uomini e Donne, Gemma Galgani: “Con Juan Luis è stato colpo di fulmine”

Al “Magazine di Uomini e Donne”, Gemma Galgani parla di Juan Luis, cavaliere che sta conoscendo a “Uomini e Donne”.

Durante l’ultima puntata di “Uomini e Donne” dedicata al trono over, Gemma Galgani, protagonista indiscussa del programma che ha interrotto il rapporto con Jean Pierre, ha conosciuto Juan Luis, dentista di origini venezuelane che ha deciso di andare in trasmissione proprio per avviare con lei una frequentazione.

Intervistata dal “Magazine di Uomini e Donne”, Gemma ha rivelato di avere provato un vero e proprio colpo di fulmine, quando Juan Luis è entrato in studio:

“A primo impatto mi ha colpita il suo sorriso. E poi è stato un crescendo, proprio come in un concerto. Ebbene sì, è scattato il “coup de foudre”! Lo sentivo molto vicino e mentre ballavamo le sue labbra mi attiravano come una calamita. Poi la conoscenza ha confermato le mie prime sensazioni: è davvero una bella persona, sempre disponibile, ironico. Di lui mi piace il rispetto che ha verso la famiglia, mi piacciono la sua lealtà e la sua trasparenza. È un uomo che non sopporta l’ipocrisia. Ma soprattutto mi ha colpito la sua grande sensibilità. Questo è un fattore molto importante per me che, a sette anni, chiedevo al babbo: “Ma la sensibilità, babbo, è una malattia dalla quale si guarisce?”. Il babbo mi rispondeva che averla è dono prezioso, ma che dovevo imparare a conviverci senza farmi del male. Comunque lui non è il nuovo Giorgio, è Juan”.

Gemma Galgani: “Non voglio un confronto con Giorgio Manetti”

Gemma, inoltre, ha dichiarato di non volere un confronto con Giorgio Manetti, ex compagno conosciuto a “Uomini e Donne” che, ormai per lei, è soltanto un ricordo:

“Spero che Juan caratterialmente non sia come Giorgio. Mi ha fatto soffrire tanto, continua a rilasciare interviste in cui dimostra di non aver riguardo per le donne.Non mi piacciono i confronti e non ne faccio. In nessun uomo cerco qualcosa di Giorgio, che sia ben chiaro per tutti. Non ho mai cercato sostituti di qualcuno che nella mia vita non esiste più. e Juan Luis senza alcun dubbio non lo è, ha una propria personalità ben marcata. Non cerco un clone che somigli a Giorgio! Anzi, spero proprio che non abbia quei lati caratteriali di Giorgio che mi hanno fatta soffrire tanto. Lui era troppo preso da se stesso per tuffarsi davvero in una storia d’amore”.

Juan Luis sarà davvero l’uomo della sua vita?

Maria Rita Gagliardi