Chiara Ferragni racconta: “Un tizio mi ha fotografata in aereo mentre dormivo” – VIDEO

Chiara Ferragni ai suoi tantissimi fan su Instagram ha raccontato uno strano aneddoto, un signore l’ha fotografata in aereo mentre dormiva

Chiara Ferragni si è recata a New York per la première di Chiara Ferragni-Unposted. Durante il viaggio in aereo un uomo l’ha fotografata mentre la fashion blogger si era addormentata.

Su Instagram la Ferragni ha raccontato: “Mentre dormivo in aereo, in quella mezz’ora durante la quale sono riuscita ad addormentarmi, questo tizio sulla cinquantina è venuto e ha iniziato a farmi foto mentre io dormivo. È una cosa super-maleducata e da ‘Psycho’.”

La nota ed amata influencer ha poi concluso dicendo: “Il mio amico Fabio, seduto al mio fianco, l’ha preso per la felpa e l’ha rincorso. Questo si è nascosto in bagno per un quarto d’ora e poi l’ha convinto a cancellare la foto. Ma… ce la fate?”

Sara Fonte