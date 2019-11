Daniele Pompili replica su Instagram a Floriana Secondi, dopo l’ospitata a Domenica Live: “Mi ha calunniato”

Daniele Pompili risponde, su Instagram, alle accuse mosse da Floriana Secondi a “Domenica Live”.

Una settimana fa, ospite a “Live Non è La D’Urso”, Floriana Secondi, vincitrice della terza edizione del “Grande Fratello”, ha denunciato una serie di ricatti che l’hanno vista protagonista. Ieri pomeriggio, ospite a “Domenica Live”, Floriana è tornata sull’argomento, parlando di presunti video hard e menzionando nella questione Daniele Pompili, suo ex fidanzato, reo di essere colui che l’avrebbe truffata:

“Mi ha ricattato e reso la vita impossibile sfruttando la mia popolarità per emergere. Mi ha truffato, facendo credere che esistesse un mio video porno”.

Daniele Pompili su Floriana Secondi: “La rovino”

Daniele, inizialmente tramite il sito “BitchyF” e, successivamente, attraverso il suo profilo Instagram, si è difeso, asserendo:

“Non so se sono più avvelenato, nervoso, deluso però la situazione è diventata davvero molto più grave del solito perché si parla di robe penali. Lei dice di rovinare me, non ha capito che son io che sto per rovinare lei. Dice a Barbara d’Urso di non farmi intervenire in studio, dice che se lei mi farà intervenire combinerà un casino. Naturalmente ho già attivato la macchina legale visto i capi d’accusa che mi imputa: ricatto, dice che ho persone potenti dietro e dice di essere in pericolo di vita, ma di cosa? Abbiamo sforato il limite! Floriana ha bloccato Barbara d’Urso quando stava per leggere la mia lettera, come mai? Floriana mi ha calunniato sapendo che non è vero che la sto ricattando ed ho le prove importanti”.

E ancora:

“Ha detto che non devo toccare suo figlio, ma chi l’ha mai toccato?. Ho il diritto ed il dovere di replicare e dire la mia verità. Se vado dalla D’Urso, sa che dico la veritò altrimenti non avrebbe reagito così”.

Attendiamo una controreplica da parte di Floriana.

Maria Rita Gagliardi